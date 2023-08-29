Эксперты рассказали, кто сталкивается с этим чаще всего
Сегодня 42% улан-удэнских компаний используют job offer – документ или электронное письмо, в котором указаны ключевые условия предлагаемой работы. Причём 16% организаций рассылают такие «офферы» всем кандидатам, а 26% – только некоторым специалистам.
Эксперты сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что чаще всего их получают топ- и мидл-менеджеры, инженерно-технические работники, IT-специалисты и офисные сотрудники.
Часть улан-удэнцев (39%), когда-либо устраивавшихся на работу, признались, что им доводилось получать job offer. Больше всего таковых – среди наших земляков старшего возраста и с доходом более 80 тысяч рублей в месяц (45%).
Почти 40% жителей Бурятии делали job offer
Бизнес, Фото:
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