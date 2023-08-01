В Улан-Удэ из-за антисанитарии прикрыли очередной ларёк с фаст-фудом





Сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора устроили проверку в павильоне Papa’s Kitchen на улице Жердева в Улан-Удэ, где готовят шаурму и другой популярный фаст-фуд. Представители надзорного ведомства выявили грубые нарушения санитарного законодательства.Как сообщает управление Роспотребнадзора, в заведении не соблюдали поточность технологических процессов, а также условия мытья и дезинфекции посуды и инвентаря. А ещё там не разработали программы производственного контроля и ХАССП (мероприятия, обеспечивающие безопасность пищевой продукции – прим. ред.). Приём продукции и продовольственного сырья осуществлялся без маркировки.Сотрудники не проходили профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, предварительные и периодические медосмотры и игнорировали вакцинацию. Лабораторные исследования показали, что уже готовые блюда не соответствуют обязательным требованиям по микробиологическим показателям.В итоге на владельцев точки общепита завели административное дело. По решению суда её деятельность приостановили на 90 суток.