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В Улан-Удэ из-за антисанитарии прикрыли очередной ларёк с фаст-фудом

В Улан-Удэ из-за антисанитарии прикрыли очередной ларёк с фаст-фудом
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Его работу приостановили на три месяца

Сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора устроили проверку в павильоне Papa’s Kitchen на улице Жердева в Улан-Удэ, где готовят шаурму и другой популярный фаст-фуд. Представители надзорного ведомства выявили грубые нарушения санитарного законодательства.

Как сообщает управление Роспотребнадзора, в заведении не соблюдали поточность технологических процессов, а также условия мытья и дезинфекции посуды и инвентаря. А ещё там не разработали программы производственного контроля и ХАССП (мероприятия, обеспечивающие безопасность пищевой продукции – прим. ред.). Приём продукции и продовольственного сырья осуществлялся без маркировки.

Сотрудники не проходили профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, предварительные и периодические медосмотры и игнорировали вакцинацию. Лабораторные исследования показали, что уже готовые блюда не соответствуют обязательным требованиям по микробиологическим показателям.

В итоге на владельцев точки общепита завели административное дело. По решению суда её деятельность приостановили на 90 суток. 

Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее в Улан-Удэ за грубые саннарушения прикрыли сразу несколько точек с дёнерами
Роспотребнадзор общепит

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