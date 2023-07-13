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В Улан-Удэ за антисанитарию вовсю прикрывают дёнерные

В Улан-Удэ за антисанитарию вовсю прикрывают дёнерные
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Грубые нарушения санитарных правил выявили не только в Улан-Удэ, но и Гусиноозёрске

В Улан-Удэ приостановили работу ещё нескольких точек фастфуда за грубые нарушения санитарного законодательства.

Как сообщал «Байкал-Dailу», ранее были прикрыты «Шаурма Али» и «Горячая самса», расположенные на улицах Смолина, Ермаковского и Октябрьская.

Теперь же приостановлена работа следующих точек: кафе «Истанбул денер» на улице Борсоева, «Цари денер» на улице Боевая, павильон «Свежая выпечка» на улице Камова, павильон «Кебаб Хаус» на улице Сахьяновой. Также временно прикрыты точки быстрого питания «Лаваш» и «Хочу блин» в Гусиноозёрске.

- На предприятиях нарушалась поточность технологических процессов. Отсутствовали водоснабжение, водоотведение, туалет для посетителей и персонала. Не разработаны программы производственного контроля, ХАССП (мероприятия, обеспечивающие безопасность пищевой продукции – прим. ред.). Приём продукции и продовольственного сырья осуществлялся без документов, подтверждающих их качество, безопасность и прослеживаемость. Нарушались условия хранения готовых блюд, продовольственного сырья, режим мытья, дезинфекции посуды и инвентаря. Отмечалось неудовлетворительное санитарное состояние объектов. Персоналом предприятий не соблюдались требования, касающиеся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации, - сообщило управление Роспотребнадзора по Бурятии.

По результатам лабораторных испытаний выявлена готовая продукция и полуфабрикаты, не соответствующие обязательным требованиям по микробиологическим показателям, в том числе на наличие бактерии рода Salmonella.

Возбуждены административные дела. Суды вынесли постановления об административном приостановлении деятельности кафе «Истанбул денер» на 90 суток, кафе «Цари денер» на 60 суток, павильона «Свежая выпечка», «Кебаб Хаус» на 30 суток; киоска «Хочу блин», точки быстрого питания «Лаваш» - на 40 и 10 суток соответственно.
Роспотребнадзор

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