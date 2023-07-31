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В Бурятии оштрафовали золотодобытчиков

В Бурятии оштрафовали золотодобытчиков
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Нарушения законодательства о недропользовании выявила прокуратура

На севере Бурятии оштрафовали два общества с ограниченной ответственностью, имеющие лицензии на пользование недрами месторождений золота.

- Установлено, что в нарушение закона «О недрах» и условий лицензии, указанными юридическими лицами не была утверждена проектная документация на осуществление работ по геологическому изучению недр, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Межрайонный прокурор в отношении виновных должностных лиц организаций возбудил дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами». Им назначили штрафы в размере 20 тысяч рублей каждому. 
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