В Бурятии оштрафовали золотодобытчиков

Нарушения законодательства о недропользовании выявила прокуратура



На севере Бурятии оштрафовали два общества с ограниченной ответственностью, имеющие лицензии на пользование недрами месторождений золота.



- Установлено, что в нарушение закона «О недрах» и условий лицензии, указанными юридическими лицами не была утверждена проектная документация на осуществление работ по геологическому изучению недр, - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Межрайонный прокурор в отношении виновных должностных лиц организаций возбудил дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами». Им назначили штрафы в размере 20 тысяч рублей каждому.

