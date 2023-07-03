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Аэропорт Улан-Удэ поставил абсолютный рекорд по суточному пассажиропотоку

Аэропорт Улан-Удэ поставил абсолютный рекорд по суточному пассажиропотоку
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru

Он обслужил 3719 пассажиров

- 2 июля мы поставили суточный рекорд по пассажиропотоку, - сообщил «Байкал-Daily» Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта «Байкал».  - Обслужили 3 719 пассажиров.

По его словам, предыдущий рекорд составлял 3653 человека. Столько пассажиров прошли через аэровокзал 14 августа 2022 года.

Гармаев подвёл итоги работы аэропорта за первое полугодие:

- За шесть месяцев 2023 года обслужили 318776 человек. Рост по сравнению с первым полугодием 2022 года составил 24,4 процента.

«Байкал-Daily» сообщал, что в за 2022 год аэропорт Улан-Удэ обслужил 629 004 пассажира. Аэропорт уже несколько лет стабильно увеличивает пассажиропоток примерно на 70-100 тысяч в год. В 2019 году было 478 тысяч человек, в 2021-ом – 540 тысяч.

Кстати, «Байкал-Daily» писал, что уже к 27 июня аэропорт «Байкал» побил прошлогодний рекорд по пассажиропотоку. К это дате более 300 тысяч пассажиров воспользовались услугами международной авиагавани.

Сейчас из аэропорта «Байкал» осуществляются рейсы в Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Хужир, Якутск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Иркутск, Томск, Кызыл, Новосибирск, Сочи, Нижнеангарск, Таксимо, и, конечно, в Москву.
Аэропорт "Байкал" авиация рекорд

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