Аэропорт Улан-Удэ поставил абсолютный рекорд по суточному пассажиропотоку

Он обслужил 3719 пассажиров
- 2 июля мы поставили суточный рекорд по пассажиропотоку, - сообщил «Байкал-Daily» Дмитрий Гармаев, гендиректор аэропорта «Байкал». - Обслужили 3 719 пассажиров.
По его словам, предыдущий рекорд составлял 3653 человека. Столько пассажиров прошли через аэровокзал 14 августа 2022 года.
Гармаев подвёл итоги работы аэропорта за первое полугодие:
- За шесть месяцев 2023 года обслужили 318776 человек. Рост по сравнению с первым полугодием 2022 года составил 24,4 процента.
«Байкал-Daily» сообщал, что в за 2022 год аэропорт Улан-Удэ обслужил 629 004 пассажира. Аэропорт уже несколько лет стабильно увеличивает пассажиропоток примерно на 70-100 тысяч в год. В 2019 году было 478 тысяч человек, в 2021-ом – 540 тысяч.
Сейчас из аэропорта «Байкал» осуществляются рейсы в Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Хужир, Якутск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Иркутск, Томск, Кызыл, Новосибирск, Сочи, Нижнеангарск, Таксимо, и, конечно, в Москву.