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За год аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ обслужил на 16,5 % пассажиров

За год аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ обслужил на 16,5 % пассажиров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Данные озвучил Дмитрий Гармаев

По итогам 2022 года международный аэропорт «Байкал» обслужил 629 004 пассажира. Это на 16,5 % больше, чем в 2021 году. Примечательно, что в декабре 2022 аэропорт обслужил 104 грузовых рейса.

- Мы благодарим все авиакомпании и организации, задействованные в обслуживании воздушных судов за совместную работу. И отдельная благодарность нашим пассажирам. Все на рейс! – написал в телеграм-канале генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре был зарегистрирован 600-тысячный пассажир улан-удэнского аэропорта «Байкал» с начала года. Ею оказалась жительница Красноярска Кристина. Женщина вместе с мужем и дочкой вылетала рейсом FV 2453 из Улан-Удэ в Красноярск авиакомпании «Россия».


Аэропорт "Байкал" авиаперевозки пассажирские перевозки статистика

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