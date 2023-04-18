Уже несколько лет аэропорт увеличивает пассажиропоток примерно на 70-100 тысяч в год
Любопытной статистикой поделился гендиректора улан-удэнского аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. По его словам, аэропорт уже несколько лет стабильно увеличивает пассажиропоток примерно на 70-100 тысяч в год.
В 2019 году было обслужено 478 тысяч пассажиров, в 2021 году - 540 тысяч, в 2022-м– уже 629 тысяч пассажиров.
- За период с 1 января по 14 апреля 2023 года международный аэропорт «Байкал» обслужил 160 566 пассажиров. Это на 23 процента больше, чем в 2022 году за аналогичный период, - уточнил Дмитрий Гармаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в аэропорту планируется увеличить количество стоянок для больших самолётов. Зафиксирован и рост грузооборота.
Пассажиропоток в аэропорту Улан-Удэ увеличился почти на четверть
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