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Пассажиропоток в аэропорту Улан-Удэ увеличился почти на четверть

Пассажиропоток в аэропорту Улан-Удэ увеличился почти на четверть
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Уже несколько лет аэропорт увеличивает пассажиропоток примерно на 70-100 тысяч в год

Любопытной статистикой поделился гендиректора улан-удэнского аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. По его словам, аэропорт уже несколько лет стабильно увеличивает пассажиропоток примерно на 70-100 тысяч в год.

В 2019 году было обслужено 478 тысяч пассажиров, в 2021 году - 540 тысяч, в 2022-м– уже 629 тысяч пассажиров.

- За период с 1 января по 14 апреля 2023 года международный аэропорт «Байкал» обслужил 160 566 пассажиров. Это на 23 процента больше, чем в 2022 году за аналогичный период, - уточнил Дмитрий Гармаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в аэропорту планируется увеличить количество стоянок для больших самолётов. Зафиксирован и рост грузооборота
Аэропорт "Байкал"

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