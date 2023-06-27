Улан-удэнский аэропорт «Байкал» поставил рекорд

Аэропорт обслужил более 300 тысяч пассажиров



Аэропорт «Байкал» побил прошлогодний рекорд. Уже более 300 тысяч пассажиров воспользовались услугами международной авиагавани в Улан-Удэ, сообщили в минтрансе Бурятии.



С начала года международный аэропорт «Байкал» обслужил 306 500 человек. Пассажиропоток по сравнению с прошлым годом вырос на 24%.



Популярными направлениями среди пассажиров, кроме московского, остаются Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Иркутск и Хабаровск.



Сейчас из аэропорта «Байкал» осуществляются рейсы в Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Хужир, Якутск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Иркутск, Томск, Кызыл, Новосибирск, Сочи, Нижнеангарск, Таксимо, и, конечно, в Москву.



К концу 2023 год аэропорт планирует обслужить более 700 тысяч человек. Как сообщал «Байкал-Daily», в 2022 году было обслужено 629 025 пассажиров, что на 16,5 % больше, чем в 2021 году.

