27 июня

26 июня

Популярное

Улан-удэнский аэропорт «Байкал» поставил рекорд

Улан-удэнский аэропорт «Байкал» поставил рекорд
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Аэропорт обслужил более 300 тысяч пассажиров

Аэропорт «Байкал» побил прошлогодний рекорд. Уже более 300 тысяч пассажиров воспользовались услугами международной авиагавани в Улан-Удэ, сообщили в минтрансе Бурятии.

С начала года международный аэропорт «Байкал» обслужил 306 500 человек. Пассажиропоток по сравнению с прошлым годом вырос на 24%.

Популярными направлениями среди пассажиров, кроме московского, остаются Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Иркутск и Хабаровск.

Сейчас из аэропорта «Байкал» осуществляются рейсы в Красноярск, Владивосток, Хабаровск, Хужир, Якутск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Иркутск, Томск, Кызыл, Новосибирск, Сочи, Нижнеангарск, Таксимо, и, конечно, в Москву.

К концу 2023 год аэропорт планирует обслужить более 700 тысяч человек. Как сообщал «Байкал-Daily», в 2022 году было обслужено 629 025 пассажиров, что на 16,5 % больше, чем в 2021 году. 
Аэропорт "Байкал"

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия получила ещё 10 млн на лекарства для льготников
Бурятия получила ещё 10 млн на лекарства для льготников
Экономика, 27.06.2023
Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин
Улан-удэнский аэропорт «Байкал» поставил рекорд
Улан-удэнский аэропорт «Байкал» поставил рекорд
Экономика, 27.06.2023
Аэропорт обслужил более 300 тысяч пассажиров
Курс доллара в России поднялся выше 86 рублей
Курс доллара в России поднялся выше 86 рублей
Экономика, 26.06.2023
Такой курс зафиксирован впервые с конца марта 2022 года
Эксперты назвали отрасль с самой высокой зарплатой в столице Бурятии
Эксперты назвали отрасль с самой высокой зарплатой в столице Бурятии
Экономика, 26.06.2023
Трудящимся в этой сфере платят по 59 тысяч в месяц
Улан-Удэнский авиазавод провёл «Ударную десятку»
Улан-Удэнский авиазавод провёл «Ударную десятку»
Экономика, 24.06.2023
Чемпионат объединил около 3000 участников – работников завода. «Байкал-Dailу» представляет фоторепортаж
В Бурятии планируют создать племенной репродуктор
В Бурятии планируют создать племенной репродуктор
Экономика, 24.06.2023
Республика не только сможет закрыть свои потребности в мясе, но и экспортировать его за пределы региона
На БАМе построят более двух тысяч километров вторых путей
На БАМе построят более двух тысяч километров вторых путей
Экономика, 24.06.2023

Это повысит пропускную способность магистрали

Монголия предложила Бурятии возродить Великий чайный путь
Монголия предложила Бурятии возродить Великий чайный путь
Экономика, 22.06.2023
Планируется создать единый экономический коридор
Молодёжь составляет 29% от всего населения Бурятии
Молодёжь составляет 29% от всего населения Бурятии
Экономика, 22.06.2023
Любопытной статистикой поделились в Бурятстате
Ввод нового жилья в Бурятии увеличился почти в 1,7 раз
Ввод нового жилья в Бурятии увеличился почти в 1,7 раз
Экономика, 21.06.2023
Почти половину новых домов построили сами жители
В ФТС назвали заместившие Евросоюза страны в торговле с Россией
В ФТС назвали заместившие Евросоюза страны в торговле с Россией
Экономика, 21.06.2023
Серьёзную часть торгового оборота восполнил Китай
Забайкальцы устроили бегство в Бурятию
Забайкальцы устроили бегство в Бурятию
Экономика, 20.06.2023
Большинство уехавших оттуда выбирают для ПМЖ соседнюю республику 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^