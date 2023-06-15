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Обязательное лицензирование гидов и экскурсоводов перенесли на год

Обязательное лицензирование гидов и экскурсоводов перенесли на год
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Срок ранее выданных аттестатов продлили

Обязательную аттестацию гидов-переводчиков, экскурсоводов и проводников-инструкторов, которая должна быть завершена до 1 июля 2023 года, отложили ещё на год. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, сообщает портал «Турдом».

- Федеральным законом до 1 июля 2024 года продлевается переходный период, в течение которого экскурсоводы (гиды), гиды-переводчики и инструкторы-проводники вправе осуществлять свою деятельность до прохождения ими соответствующей аттестации, - сообщается на сайте президента России.

Срок ранее выданных региональными властями лицензий по этим профилям также продлён на 12 месяцев, до 1 января 2025 года.

- В прежней редакции документа уже с 1 июля деятельность гидов и экскурсоводов без аттестации считалась бы нелегальной, за нарушение наступала административная ответственность, - отмечают эксперты портала.

Решение об отсрочке введения новых правил было принято из-за низких темпов выдачи разрешений. В регионах лицензирование идет небыстро: проблема в небольшой пропускной способности аттестационных комиссий.

- Индустрия не совсем готова. Аттестацию не успевают пройти все, кто это должен сделать, – рассказывал ранее председатель комитета по туризму Госдумы Сангаджи Тарбаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии квалификационные экзамены для гидов начались с декабря 2022 года. Они продолжатся в течение всего 2023 года, всего запланировано пять аттестаций.

В Москве, к примеру, квалификационные экзамены начались только в середине мая.
гиды туризм экскурсоводы

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