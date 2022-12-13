В Бурятии впервые состоялась аттестация гидов

Общество, Фото: пресс-служба минтуризма РБ

Аттестацию прошли 6 человек



На прошлой неделе в Бурятии впервые состоялась аттестация гидов (экскурсоводов). Всего в ней приняли участие 12 кандидатов.



Напомним, с 1 сентября этого года вступило в силу постановление правительства РФ от 07.05.2022 №833 «Об утверждении Положения об аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. Министерство туризма республики начало приём заявок на аттестацию.



Процедура аккредитации или квалификационный экзамен представляет собой прохождение двух этапов.

1. Тестирование. Проводилось по вопросам теории экскурсионного дела, истории, географии, краеведения Бурятии. Тест состоял из 30 вопросов, на решение которых даётся 2 часа. Необходимый минимум для прохождения на следующий этап – 23 правильных ответа.

2. Практическая часть – проведение части экскурсии по туристскому маршруту.



Этапы процедуры аккредитации оценивала аттестационная комиссия из числа практиков – представителей туристской индустрии, преподавателей вузов и ссузов, сотрудников музеев.



По результатам экзамена аттестацию прошли 6 человек: Чингис Аханянов, Дарима Бальжинимаева, Светлана Горносталь, Юлия Пушкарева, Евгений Семёнов и Сергей Халеев. Аккредитованные экскурсоводы будут включены в федеральный реестр экскурсоводов. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.

