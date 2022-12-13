Аттестацию прошли 6 человек
На прошлой неделе в Бурятии впервые состоялась аттестация гидов (экскурсоводов). Всего в ней приняли участие 12 кандидатов.
Напомним, с 1 сентября этого года вступило в силу постановление правительства РФ от 07.05.2022 №833 «Об утверждении Положения об аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. Министерство туризма республики начало приём заявок на аттестацию.
Процедура аккредитации или квалификационный экзамен представляет собой прохождение двух этапов.
1. Тестирование. Проводилось по вопросам теории экскурсионного дела, истории, географии, краеведения Бурятии. Тест состоял из 30 вопросов, на решение которых даётся 2 часа. Необходимый минимум для прохождения на следующий этап – 23 правильных ответа.
2. Практическая часть – проведение части экскурсии по туристскому маршруту.
Этапы процедуры аккредитации оценивала аттестационная комиссия из числа практиков – представителей туристской индустрии, преподавателей вузов и ссузов, сотрудников музеев.
По результатам экзамена аттестацию прошли 6 человек: Чингис Аханянов, Дарима Бальжинимаева, Светлана Горносталь, Юлия Пушкарева, Евгений Семёнов и Сергей Халеев. Аккредитованные экскурсоводы будут включены в федеральный реестр экскурсоводов. Об этом сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.
В Бурятии впервые состоялась аттестация гидов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Аттестацию прошли 6 человек
Занятия начались сегодня, 13 декабря
В столице Бурятии завершился конкурс молодых художников «Зазеркалье»
В окружном центре планируется начать строительство общежития медицинского колледжа
Победителями стали участники из Улан-Удэ
В Кабанском районе построили дома для переселения граждан из аварийного жилья
Командир орудия младший сержант Цыренжап Тарбаев погиб при выполнении боевого задания
Инна Степанова выиграла золотую награду
Состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь лётчика-испытателя Тайгиба Толбоева
Он курсирует по столичной «подземке»
Волонтёры решили остановить бесконтрольное размножение собак в республике
Авторами двух снимков стали юные жители республики
Решился вопрос о передаче земель Минобороны в муниципальную собственность
Улица Орбитальная находится в Железнодорожном районе
Она будет рассчитана на 360 мест