Вручение прошло в Бурятском государственном университете
В Улан-Удэ вручили аттестаты экскурсоводам и гидам-переводчикамю Удостоверения первым шести аттестованным гидам в этом году вручил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.
В соответствии с последними изменениями, внесенными в 2022 году в федеральный закон «Об основах туристской деятельности», гидам для осуществления экскурсионной деятельности необходимо пройти аттестацию до 1 июля 2023 года.
Новые правила об аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков начали действовать с 1 сентября 2022 года.
С 1 июля 2023 года аттестация станет обязательной для всех экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков.
Министерство туризма Бурятии проведет аттестацию гидов в течение всего года:
• 31 января (прием документов до 26 января включительно);
• 11 апреля (прием документов до 6 апреля включительно);
• 16 мая (прием документов до 11 мая включительно);
• 26 сентября (прием документов до 21 сентября включительно);
• 28 ноября (прием документов до 23 ноября включительно).
Вчера в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова состоялась вторая аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков Бурятии в 2023 году. По итогам аттестации экзамен сдали все пять гидов. Они получили индивидуальные идентификационные карточки (бейджи). Первая аттестация гидов состоялась в декабре прошлого года.
Следующий экзамен состоится 11 апреля 2023 года.
В Бурятии вручили корочки аттестованным экскурсоводам
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Там есть постамент для гроба, урны и даже подставки для орденских подушек
Вручение прошло в Бурятском государственном университете
Горожане решили, что их собираются лишить праздничной атмосферы раньше времени
Съёмки проекта, в котором можно будет выиграть 10 миллионов рублей, начнутся уже весной
Внезапная смерть «повелителя света» потрясла его коллег
Они не функционируют уже два десятка лет
Тамажап Раднаев представлен к награждению орденом Мужества посмертно
Они будут отдыхать больше, чем остальные россияне
Грузоотправителю выдано предостережение
Они по-разному справлялись с поставленной задачей
Пройти обследование можно в поликлиниках
Также детям подарили книжки-раскраски
Осадков в столице Бурятии не ожидается
Общество, 31.01.2023
Выступления состоятся в феврале
Общество, 31.01.2023
За год осуждённые в Бурятии изготовили продукции на сумму 275 миллионов рублей