В Бурятии вручили корочки аттестованным экскурсоводам

Общество, Фото: минтуризма Бурятии

Вручение прошло в Бурятском государственном университете



В Улан-Удэ вручили аттестаты экскурсоводам и гидам-переводчикамю Удостоверения первым шести аттестованным гидам в этом году вручил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.



В соответствии с последними изменениями, внесенными в 2022 году в федеральный закон «Об основах туристской деятельности», гидам для осуществления экскурсионной деятельности необходимо пройти аттестацию до 1 июля 2023 года.



Новые правила об аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков начали действовать с 1 сентября 2022 года.



С 1 июля 2023 года аттестация станет обязательной для всех экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков.



Министерство туризма Бурятии проведет аттестацию гидов в течение всего года:



• 31 января (прием документов до 26 января включительно);

• 11 апреля (прием документов до 6 апреля включительно);

• 16 мая (прием документов до 11 мая включительно);

• 26 сентября (прием документов до 21 сентября включительно);

• 28 ноября (прием документов до 23 ноября включительно).



Вчера в Бурятском государственном университете имени Доржи Банзарова состоялась вторая аттестация экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков Бурятии в 2023 году. По итогам аттестации экзамен сдали все пять гидов. Они получили индивидуальные идентификационные карточки (бейджи). Первая аттестация гидов состоялась в декабре прошлого года.



Следующий экзамен состоится 11 апреля 2023 года.



