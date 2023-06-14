Кафе не будет работать до 90 суток
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ из-за грубых нарушений санитарных норм суд приостановил деятельность кафе «Очаг». Нарушения вскрыла проверка прокуратуры.
В управлении Роспотребнадзора по Бурятии раскрыли детали. Выяснилось, что в надзорные органы пожаловались местные жители. Они заявили об «ухудшении условий проживания, связанных с деятельностью кафе».
- По результатам обращения граждан было установлено превышение гигиенических нормативов содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на придомовой территории во время приготовления шашлыков в кафе, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Деятельность кафе приостановлена на 90 суток до полного устранения выявленных нарушений закона.
В Улан-Удэ кафе прикрыли из-за дыма от шашлыков
Бизнес, Фото:
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