Нарушения вскрыла проверка прокуратуры
В Железнодорожном районе Улан-Удэ из-за грубых нарушений санитарных норм приостановлена деятельность кафе. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии, не раскрывая название заведения. В свою очередь, «Байкал-Daily» выяснил, что речь идёт о кафе «Очаг».
- Установлено, что в процессе приготовления блюд в кафе допускались грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, отсутствовали сопроводительные документы на используемые продукты питания. Прохождение медицинских осмотров персоналом заведения не было подтверждено, - говорится в сообщении прокуратуры.
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ приостановил деятельность организации на 90 суток до полного устранения выявленных нарушений закона.
В Улан-Удэ кафе прикрыли за грубое нарушение санитарных норм
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