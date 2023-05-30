«ИрАэро» увеличит частоту полётов из Иркутска в Ханой

Авиакомпания будет летать два раза в неделю
С 7 июля 2023 года увеличивается частота рейсов авиакомпании «ИрАэро» из Иркутска в Ханой (Вьетнам). Полёты будут выполняться на самолетах Superjet 100 два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям.
«Мы активно готовимся к возобновлению авиасообщения между Россией и Вьетнамом, – цитирует пресс-служба перевозчика Александра Макина, начальника службы организации перевозок «ИрАэро». - Первый полёт по данному маршруту мы совершим в это воскресенье, 4 июня. Он уже практически полностью загружен. На протяжении месяца будем летать один раз в неделю, затем – ещё и по пятницам».
Перевозчики обещали ещё в начале мая в случае необходимости увеличить частоту полётов.
«Байкал-Daily» сообщал, что Вьетнам продлил срок безвизового пребывания для россиян и граждан некоторых стран с 15 до 45 дней. Для владельцев электронных виз утвердили максимальный срок пребывания – до 90 дней. Власти страны надеются, что удастся восстановить прежний турпоток.
Как считают перевозчики, этот маршрут будет востребован не только у туристов.