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«ИрАэро» увеличит частоту полётов из Иркутска в Ханой

«ИрАэро» увеличит частоту полётов из Иркутска в Ханой
Бизнес,  Фото:pixabay.com

Авиакомпания будет летать два раза в неделю

С 7 июля 2023 года увеличивается частота рейсов авиакомпании «ИрАэро» из Иркутска в Ханой (Вьетнам). Полёты будут выполняться на самолетах Superjet 100 два раза в неделю - по пятницам и воскресеньям.

«Мы активно готовимся к возобновлению авиасообщения между Россией и Вьетнамом, – цитирует пресс-служба перевозчика Александра Макина, начальника службы организации перевозок «ИрАэро». - Первый полёт по данному маршруту мы совершим в это воскресенье, 4 июня. Он уже практически полностью загружен. На протяжении месяца будем летать один раз в неделю, затем – ещё и по пятницам».

Перевозчики обещали ещё в начале мая в случае необходимости увеличить частоту полётов.

С 4 июня вылет из Иркутска в Ханой будет осуществляться по воскресеньям в 19:00 местного времени. Прибытие во Вьетнам в 23:00. Время в пути пять часов. Обратный рейс через полтора часа, прибытие в Иркутск утром следующего дня в 07:40.

«Байкал-Daily» сообщал, что Вьетнам продлил срок безвизового пребывания для россиян и граждан некоторых стран с 15 до 45 дней. Для владельцев электронных виз утвердили максимальный срок пребывания – до 90 дней. Власти страны надеются, что удастся восстановить прежний турпоток.

Как считают перевозчики, этот маршрут будет востребован не только у туристов.
авиация Вьетнам Иркутск туризм

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