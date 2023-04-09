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В Улан-Удэ показали, каким будет будущий терминал аэропорта

В Улан-Удэ показали, каким будет будущий терминал аэропорта
Бизнес, 
Дизайн-проектом поделился директор аэропорта Дмитрий Гармаев

Как сообщал «Байкал-Daily», в марте в аэропорту «Байкал» начались земляные работы под строительство нового терминала. Директор улан-удэнского аэропорта Дмитрий Гармаев активно рассказывает о ходе строительных работ в Telegram-канале аэропорта. На днях он поделился проектом внутренних интерьеров будущего терминала. До этого уже публиковались проекты внешнего фасада здания.


С появлением нового аэровокзала пассажиропоток увеличится втрое. Планируемая пропускная способность составит до 700 тысяч человек в год и 600 – в час. Существующее здание сохранится и будет принимать только международные рейсы.

Двухэтажный аэровокзальный комплекс высотой в 17 метров и площадью в 6629 кв. м. возведут с западной стороны от нынешнего здания. С северной стороны на уровне второго этажа к нему будут примыкать посадочные галереи, ведущие к двум телетрапам. Это позволит пассажирам попадать из терминала сразу на борт самолёта. Пока что их подвозят на автобусах.


Генеральный проектировщик и автор визуального решения – московское архитектурное бюро «АссманнБератен+Планен».

- Архитектура здания будущего терминала – производная от современных технологий авиаиндустрии и национального колорита Бурятии, – рассказывал «Байкал-Daily» глава ГК «Спектрум» Владимир Иванов. – Колористические решения будущего терминала выполнены с учётом буддийской тематики, а парящая криволинейная кровля в стилистике традиционных буддийских пагод сделает облик аэровокзала узнаваемым и неповторимым.

Стоимость нового терминала составит 3 миллиарда 118 миллионов рублей.

Аэропорт "Байкал"

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