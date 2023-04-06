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В Улан-Удэ компании и предприятия получили нагоняй за разукрашенные фасады

В Улан-Удэ компании и предприятия получили нагоняй за разукрашенные фасады
Бизнес,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Их обязали привести в порядок за пять дней

Пару недель назад в столице Бурятии стартовал месячник чистоты, который завершится 22 апреля общегородским субботником. Всё это время сотрудники комитета городского хозяйства (КГХ) и других структурных подразделений администрации Улан-Удэ будут следить, как местные компании, предприятия и организации следят за прилегающими территориями.

Накануне это лично проверил глава КГХ Сергей Гашев.

- В рамках месячника  комитет разработал форма фиксации первичного осмотра, – отметил он. – Все сотрудники администрации проводят проверки и при выявлении нарушений правил благоустройства города выписывают ответственному лицу уведомление об устранении нарушения в пятидневный срок. В основном это мусор или разукрашенные фасады.

Председатель КГХ призвал совместными усилиями «сделать город чище и красивее». Для этого, по его словам,  начинать нужно с себя – с уборки территорий своих дворов, учреждений и организаций».

Как сообщал «Байкал-Daily», в рамках мероприятия, как и в предыдущие годы, пройдут экологические акции. Всего запланировали более 600, включая «Город без покрышек» (0+). В Улан-Удэ организуют точки сбора автомобильных шин, которые после доставят для утилизации на республиканский мусороперерабатывающий завод.

Региональный оператор по обращению с отходами – компания «ЭкоАльянс» – в каждый такой месячник убирает не менее трёх несанкционированных свалок.

- На этот раз ликвидируют свалку в Октябрьском районе на улице Тологойская, в Железнодорожном районе – на Жуковского и в Советском – на Воровского, – уточнил ранее замглавы КГХ по благоустройству Игорь Мункуев.

Кроме того, сотрудники управления административного контроля будут усиленно проверять, как различные организации, предприятия и образовательные учреждения приводят в порядок свои прилегающие территории. В субботник, 22 апреля, мусор на полигоне в посёлке Вахмистрово от населения будут принимать бесплатно. Каждый житель бурятской столицы сможет сдать туда ветки, ботву, стекло, пластик и другие отходы, но не свыше трёх кубометров.

месячник чистоты благоустройство мусор

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