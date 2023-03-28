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В столице Бурятии затеяли генеральную уборку и сбор старых покрышек

В столице Бурятии затеяли генеральную уборку и сбор старых покрышек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В рамках месячника чистоты в городе проведут более 600 экоакций

На минувшей неделе мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подписал распоряжение о месячнике чистоты. Он стартовал в пятницу, 24 марта, и завершится 22 апреля общегородским субботником. Об этом на очередном брифинге в администрации сообщил замглавы комитета городского хозяйства (КГХ) по благоустройству Игорь Мункуев.

Председателем городского штаба по проведению месячника назначили руководителя КГХ Сергея Гашева. За каждым структурным подразделением и подведомственными администрации учреждениями закрепили свой участок для уборки.

Как и в предыдущие годы, в рамках мероприятия пройдут экологические акции. Всего запланировали более 600, включая «Город без покрышек» (0+). В Улан-Удэ организуют точки сбора автомобильных шин, которые после доставят для утилизации на республиканский мусороперерабатывающий завод.

Региональный оператор по обращению с отходами – компания «ЭкоАльянс» – в каждый такой месячник убирает не менее трёх несанкционированных свалок.
 
- На этот раз ликвидируют свалку в Октябрьском районе на улице Тологойская, в Железнодорожном районе – на Жуковского и в Советском – на Воровского, – уточнил Мункуев.

Кроме того, сотрудники управления административного контроля будут усиленно проверять, как различные организации, предприятия и образовательные учреждения приводят в порядок свои прилегающие территории. В прошлый раз за несвоевременную уборку территорий составили более 50 протоколов.

В субботник, 22 апреля, мусор на полигоне в посёлке Вахмистрово от населения будут принимать бесплатно. Каждый житель бурятской столицы сможет сдать туда ветки, ботву, стекло, пластик и другие отходы, но не свыше трёх кубометров.

- Основная наша задача – качественная уборка. Будем оценивать её по количественному показателю – объёму собранного мусора. В прошлый общегородской субботник мы вывезли порядка трёх тысяч кубометров. В этом году планируем не меньше, максимально – на 10% больше, – добавил замглавы КГХ по благоустройству.

К генеральной уборке города 22 апреля хотят привлечь 50 тысяч человек. Речь о сотрудниках предприятий, общественных организаций и учреждений различных форм собственности, а также населении и студентах. Чтобы сподвигнуть горожан к участию в субботнике, власти планирует организовать несколько интересных акций.
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