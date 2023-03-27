S7 начнёт летать по маршруту Улан-Удэ - Иркутск четыре раза в неделю

По летнему расписанию
Авиакомпания S7 Airlines запланировала полёты из Улан-Удэ - Иркутск четыре раза в неделю. Они стартуют 18 июня.
«Стоимость билета 2800 рублей, - сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев. - Купить можно уже сейчас на сайте авиакомпании, интернет-ресурсах и в кассах».
Минимальный тариф установлен для субсидируемых авиабилетов: молодёжи, пенсионеров и для жителей Дальнего Востока.
По расписанию на сайте S7, полёты будут выполняться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье. По понедельникам, средам и воскресеньям планируется утренний рейс с вылетом из Улан-Удэ в 8:45. В пятницу вылет в 13:40. Полёты выполняются на самолёте Embraer E170. Время в пути - 55 минут.
Улететь из Иркутска в Читу тоже можно будет с 18 июня. Но два раза в неделю - по средам и воскресеньям.
«Байкал-Daily» сообщал, что с 27 марта аэропорт Улан-Удэ перешёл на летнее расписание.
По летнему расписанию
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