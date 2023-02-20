Предприниматели Бурятии возмущены высокими тарифами за вывоз мусора









- Нормативы накопления мусора, а соответственно и дальнейший расчёт по ним, был установлен постановлением правительства Бурятии 3 года назад. В сентябре 2021 года Верховный суд признал его незаконным, но «ЭкоАльянс» в течение года продолжал начислять платежи по отменённому документу. На все предложения начислять плату за мусор по факту, а не по постановлению, регоператор отказывает, - комментирует ОНФ.



Сейчас новые нормативы проходят согласование, но насколько они обоснованы, пока вопрос открыт.



Народный Фронт обратился в прокуратуру с просьбой восстановить права граждан и сделать перерасчёт, не вынуждая людей обращаться в суд.













Порядка 100 представителей малого бизнеса просят разобраться в незаконных действиях регионального оператора по вывозу мусора «ЭкоАльянс». Народный фронт опубликовал видео с обращением предпринимателей Бурятии.- Сумасшедшие платежи по «Экоальянсу» за ТК (вывоз мусора), ну просто выбивают предпринимателей из колеи. С учётом того, что у каждого предпринимателя не один магазин, а от 2 до 7 магазинов, и за каждый магазин, который в среднем площадью 100 кв. метров, платить такие деньги – это просто неразумно, - эмоционально делится проблемой предприниматель Евгения.По её словам, средний предприниматель, который имеет в многоквартирном доме магазин, обязан платить за вывоз мусора порядка восьми тысяч рублей – это 14 кубов в месяц.- Также были случаи, что платёж за мусор превышает всю сумму за коммунальные платежи, - добавляет Чингис Матхеев, член регионального штаба Народного фронта и уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии.