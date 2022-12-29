Фермер-коневод стал одним из лучших экспортёров года в Бурятии

Бизнес, Фото: предоставлено администрацией Джидинского района

В этом году фермер экспортировал 300 лошадей в Казахстан, а за 10 лет своей работы реализовал более 10 тысяч лошадей в страны СНГ



28 декабря торжественно наградили победителей и призёров республиканского конкурса «Лучший экспортёр года Республики Бурятия». Одним из победителей стал фермер-коневод из Джидинского района Баясхалан Ульзытуев, сообщает районная администрация.



Он стал победителем в категории «Малое и среднее предпринимательство» в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса».



Баясхалан Ульзытуев - глава крупного крестьянско-фермерского хозяйства из сельского поселения «Нижнебургалтайское» в Джидинском районе.



- В этом году экспортировали 300 голов лошадей в Казахстан. Всего за 10 лет было реализовано в страны СНГ более 3 тысяч голов. На сегодняшний день хозяйство занимается продажей товарных лошадей. Но мы также проводим племенную работу по разведению лошадей русской тяжеловозной породы. В ноябре прошлого года хозяйство прошло испытания под руководством ВНИИ Коневодства РФ и ГКУ «Госплемслужба» Бурятии. Лошади прочипированы и прошли процедуру бонитировки. Составлен план работы. Сейчас работаем по графику и в 2024 году планируем получить статус племенного репродуктора, - делится дальнейшими планами Баясхалан Ульзытуев.



Конкурс проводился в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».





