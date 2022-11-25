Зимний отдых на Байкале заметно подорожал

Цены на проживание поднялись на 15-20%



Растущий турпоток на зимний Байкал привёл к тому, что цены на отдых в феврале-марте, когда озеро покрыто льдом, сравнялись с прайсом высокого летнего сезона. Раньше отдых на Байкале зимой стоил на 15-20% дешевле, чем в июле-сентябре, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадима Копылова.



На ближайший зимний сезон на Байкале забронированы уже практически все турбазы. Например, на сервисах бронирования есть небольшой выбор номеров на острове Ольхон - одном из самых популярных турмаршрутов на Байкале, отмечает ТАСС.



Встречаются номера по цене от 2-3 тыс. рублей за ночь на двоих в феврале 2023 года, но это номера с общей ванной комнатой. Номера без личных удобств предлагают и за 4-7 тыс. рублей за ночь на двоих. Цены на скромные комнаты с собственным санузлом и минимумом комфорта начинаются от 5-6 тыс. рублей, более комфортабельные варианты стоят от 10-12 тыс. рублей.



Зимний туризм на Байкале в последние годы становится всё более популярным. Среди туристов – не только жители Бурятии, Иркутска и Читы, а также жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других регионов.

