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В Бурятии оштрафовали организацию, незаконно копавшую песок

В Бурятии оштрафовали организацию, незаконно копавшую песок
Бизнес,  Фото:Бурприроднадзор
Ущерб превысил 47 тысяч рублей

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле Бурприроднадзор обнаружил незаконную добычу общераспространённых полезных ископаемых (булыжно-песчаной смеси) недалеко от села Курумкан в русле ручья Верхний Курумкан. В ходе рейда установлен собственник грузовой и специальной техники. Лицензия на право пользования недрами не представлена, сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.

Недавно дорожно-строительная организация привлечена к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Штрафы составили 30 и 8 тысяч рублей соответственно.

Бурприроднадзор произвел расчёт размера вреда, причинённого недрам. Предъявлен ущерб к возмещению – более 47 тысяч рублей.
Бурприроднадзор полезные ископаемые

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