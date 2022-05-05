В Бурятии оштрафовали организацию, незаконно копавшую песок

Ущерб превысил 47 тысяч рублей
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле Бурприроднадзор обнаружил незаконную добычу общераспространённых полезных ископаемых (булыжно-песчаной смеси) недалеко от села Курумкан в русле ручья Верхний Курумкан. В ходе рейда установлен собственник грузовой и специальной техники. Лицензия на право пользования недрами не представлена, сообщает пресс-служба Бурприроднадзора.
Недавно дорожно-строительная организация привлечена к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Штрафы составили 30 и 8 тысяч рублей соответственно.
Бурприроднадзор произвел расчёт размера вреда, причинённого недрам. Предъявлен ущерб к возмещению – более 47 тысяч рублей.
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