За год в Бурятии выявили десятки случаев такой незаконной добычи
В Бурятии выявили факт незаконной добычи булыжно-песчаной смеси недалеко от села Курумкан. Песок незаконно добывали в русле ручья Верхний Курумкан.
В ходе рейда сотрудники Бурприроднадзор установили собственника грузовой и специальной техники. Лицензии на право пользования недрами у него не было.
- По итогам выездного обследования, лицо, допустившее нарушения природоохранного законодательства, будет привлечено к административной ответственности по статьям КоАП РФ «Пользование недрами без лицензии на пользование недрами» и «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта», - сообщили в Бурприроднадзоре.
Специалисты рассчитают размер вреда, причинённого недрам вследствие нарушения законодательства о недрах.
В 2021 году в Бурятии было выявлено 28 нарушений законодательства в сфере недропользования.
По фактам выявленных нарушений приняты меры административного воздействия к нарушителям. Вынесено 42 постановления об административных правонарушениях. Наложено 40 штрафов на сумму более двух миллионов рублей. По выявленным нарушениям предъявлены иски о возмещении ущерба на сумму более 500 тысяч рублей.
В Бурятии незаконно добывали песок из ручья
Происшествия, Фото:
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