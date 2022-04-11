В Бурятии котельные загрязняли воздух

В дело вмешалась прокуратура



Прокуратура Кяхтинского района Бурятии выявила нарушение закона об охране атмосферного воздуха в деятельности ресорсоснабжающей организации – общества с ограниченной ответственностью «Импульс».



- Установлено, что на трёх котельных города Кяхта, эксплуатируемыми обществом, не осуществляется контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Газоочистное оборудование не соответствует требованиям закона. При сжигании топлива происходит выброс в атмосферный воздух токсичных загрязняющих веществ, ухудшающих его качество. Кроме того, на территории котельных не оборудованы склады угля, - сообщает прокуратура Бурятии.



В отношении генерального директора ресурсоснабжающей организации возбуждены дела по нескольким статья Кодекса об административных правонарушениях: «Невыполнение выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду», «Нарушение правил эксплуатации оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух», «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления».



Виновника оштрафовали на 26 тысяч рублей.



После прокурорского вмешательства должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

