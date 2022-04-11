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В Бурятии котельные загрязняли воздух

В Бурятии котельные загрязняли воздух
Бизнес,  Фото:pixabay.com.
В дело вмешалась прокуратура

Прокуратура Кяхтинского района Бурятии выявила нарушение закона об охране атмосферного воздуха в деятельности ресорсоснабжающей организации – общества с ограниченной ответственностью «Импульс».

 - Установлено, что на трёх котельных города Кяхта, эксплуатируемыми обществом, не осуществляется контроль за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Газоочистное оборудование не соответствует требованиям закона. При сжигании топлива происходит выброс в атмосферный воздух токсичных загрязняющих веществ, ухудшающих его качество. Кроме того, на территории котельных не оборудованы склады угля, - сообщает прокуратура Бурятии. 

В отношении генерального директора ресурсоснабжающей организации возбуждены дела по нескольким статья Кодекса об административных правонарушениях: «Невыполнение выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду», «Нарушение правил эксплуатации оборудования для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух», «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов производства и потребления».

Виновника оштрафовали на 26 тысяч рублей.

После прокурорского вмешательства должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. 
прокуратура загрязнение воздуха

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