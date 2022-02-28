Гость Улан-Удэ раскритиковал бурятский общепит

После посещений нескольких кафе гость республики решил отправиться за «Дошираком»
В паблике «Аноним 03» приезжий мужчина рассказал свои впечатления о бурятских кафе. Он приехал в Улан-Удэ по работе и в поисках места, где можно пообедать, побывал в нескольких недорогих заведениях. В итоге гость остался недоволен обслуживанием.
- По долгу службы прибыл в Улан-Удэ. Поселился в гостинице. Спустился на трамвай, решил позавтракать. Зашёл в первое попавшееся кафе. При входе чуть не упал. Лёд, ни песка, ни соли не посыпано. Заказал еду - терминал не работает, всё холодное, на просьбу посыпать солью на входе кафе - покивали головой. Уголок покупателя отсутствует, кто меня «отравил» т.е. покормил осталось тайной. Ну, ладно, в армии служил, гвоздь могу переварить. Мне даже принесли книгу жалоб, хотя сделали вид, что понимают только по-бурятски, - рассказал приезжий.
В обеденное время, он решил поесть в другом кафе, по совету коллег, однако и тут ему не повезло. По его словам, грязные столы он ещё смог вытерпеть, но на одноразовую использованную посуду терпения не хватило.
- Это не кафе, а какое-то упаси меня бог - бомжиство, раковины в каждой комнате, столы грязные - это ладно, можно пережить, но одноразовые использованные китайские палочки в ложках и вилках – это просто трэш. На соседнем столе гости не доели салаты, пришла официантка, и недоеденные салаты из морковки переложила в отдельный контейнер, а потом мне принесли заказ, состоящий из такой же морковки и бууз. И что-то у меня не хватило смелости съесть этот салат. В общем друзья, на ужин купил сосиски, дошик и хлеб, и тратить свои кровные в общепите Улан-Удэ не буду и вам не советую, - поделился мужчина.
Местные жители начали дискуссию. Большинство пользователей считает, что гость преувеличил проблемы или вовсе соврал:
«Что-то я не помню, чтоб у нас в кафешках и забегаловках прикидывались, что не понимают по-русски, а только по-бурятски. Но это уж совсем неправда. Сказочник, однако. Или официанты просто повеселиться хотели»,
«Как по-русски не понимали? «Моя твоя не понимай?» Сам достал ныть, наверно. Даже бурятские кошки на русском мяукают»,
«Чисто для справки: посыпать лёд солью у нас в республике нельзя из-за санитарных норм, связанных с Байкалом. Хотите хорошее обслуживание - выбирайте кафе с более высоким статусом. Хотя и цены там будут тоже повыше»
«На самом деле в Улан Удэ общепит хороший, вкусная и недорогая кухня, а исключения везде есть»
Но нашлись и те, кто поддержали приезжего и согласились с его мнение:
«У нас в городе такой общепит везде и всюду! Как касается справить какое-то торжество, прямо не знаешь в какое кафе податься: ни одно не соответствует нормам. И при этом некоторые из них называются ресторанами!»
«Было бы смешно, если бы не было так грустно. Улан-удэнский общепит желает оставлять лучшего, как бы печально это не звучало».
Гость Улан-Удэ раскритиковал бурятский общепит
Бизнес, Фото:
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