В Улан-Удэ поймали очередных сотрудников магазинов без масок

Мобильные группы выявляют нарушения масочного и дезинфекционного режимов



В Улан-Удэ продолжают работу мобильные группы по контролю мер профилактики коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки рейды проведены на 242 объектах, проверены 705 граждан, сообщает администрация города.



За нарушения требований антиковидного режима составлено 23 административных протокола, из которых 17 – на должностных лиц, четыре – на граждан, два – на юридических лиц.



- За нарушение масочного режима при работе с посетителями и клиентами к административной ответственности привлечены должностные лица в магазинах «Либерти» по пр. 50-летия Октября, 44а, «Фрукты» пр. 50-летия Октября, 40, ТЦ «Октябрьский», ТД «Грант Гигант» по ул. Сахьяновой, «Абсолют» пр. Строителей, 8, павильоне «Шаурма» пр. Строителей, 18 и др., - говорится в сообщении мэрии.



Выявлены и другие нарушения.



- Нарушения в организации особого дезинфекционного режима и отсутствие запасов антисептика зафиксированы в магазинах «Амта» по ул. Октябрьская, 27а, «Вестфалика» ул. Ленина, 35, «Стильный город» по ул. Ленина, 33, - сообщает администрация города.



Группа по контролю мер профилактики на столичном общественном транспорте проверила 57 транспортных средств, 540 пассажиров. Составлено четыре протокола на пассажиров маршрутов № 33, № 82 и на водителей маршрутов № 2 и № 77.



Всего с апреля 2020 года мобильные группы составили 4034 административных протоколов, из них: 2194 - на физических лиц, 1367 – на должностных лиц и 473 - на юридических лиц (ИП).







