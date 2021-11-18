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В Бурятии приставы приостановили работу гостиницы на Байкале

В Бурятии приставы приостановили работу гостиницы на Байкале
Бизнес,  Фото:УФССП по Бурятии
Гостиница поплатилась за «ковидные» нарушения

В Прибайкальском районе Бурятии судебные приставы приостановили на 30 суток деятельность гостиницы «Драган» в селе Горячинск. Причина – выявленные нарушения требований постановления главного санитарного врача республики, указа главы Бурятии, методических рекомендаций Роспотребнадзора, касающихся борьбы с коронавирусом.

- Сотрудники регионального Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Так, не проводился контроль осмотра температуры тела работников гостиницы и проживающих в ней гостей. Уборка контактных поверхностей проводилась реже, чем каждые два часа, что является нарушением. Также не вёлся журнал учёта времени работы рециркулятора, - сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

Индивидуальный предприниматель был привлечён к административной ответственности в виде приостановления деятельности на 30 суток.

- На сегодняшний день деятельность гостиницы приостановлена, а собственник организации предупрежден об административной и уголовной ответственности на случай несанкционированного возобновления деятельности, - уточнили в УФССП.


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