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Бизнес-омбудсмен прокомментировал возможное введение QR-кодов в Бурятии

Бизнес-омбудсмен прокомментировал возможное введение QR-кодов в Бурятии
Бизнес,  Фото:pexels.com
Вопрос будет решаться с представителями различных сфер бизнеса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев прокомментировал новость о возможном введении системы пропуска людей по QR-кодам. Соответствующий пост он написал на своей странице в Facebook.

Как сообщал «Байкал-Daily», на заседании оперштаба принято решение о проработке вопроса с введением QR-кодов с 1 ноября. Для посещения различных заведений – соляриев, СПА-салонов, общепитов и пр., - потребуется предъявление сертификата о вакцинации против коронавируса или сведений о перенесённом не более чем 6 месяцев назад заболевании.

По словам Чингиса Матхеева, в эту пятницу состоится предварительное обсуждение со всеми бизнес-объединениями, отраслевыми ассоциациями и бизнесменами, чтобы проработать этот вопрос. Он отметил, что от сферы общепита уже поступило несколько качественных предложений. «Уверен, что представители всех сфер имеют свои конструктивные идеи», - написал бизнес-омбудсмен.

В комментариях он сообщил об одной такой идее: «Например, предложили применять QR коды после 21:00, чтобы разделить посещение общепита на тех, кто только поесть и выйти, и тех, кто посещают в развлекательных целях».

После этого все предложения будут рассмотрены на отдельном совещании оперштаба, в котором также будут участвовать бизнесмены.

- Мы уже больше полутора лет живём в условиях ограничений, и ковид стал частью нашей жизни. Как показывает мировой опыт, вакцинация - единственный возможный выход из сложившейся ситуации и, соответственно, единственная альтернатива локдаунам и введению жёстких ограничений. Поэтому призываю всех вакцинироваться самим и всячески способствовать вакцинации других. Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! – заключил Чингис Матхеев.

В Бурятии отмечается рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки зарегистрировано 118 случаев заражения. Общее число заболевших COVID-19 за всё время составляет на сегодня 60 379. 

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