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В Бурятии вводят систему пропуска QR-кодов

В Бурятии вводят систему пропуска QR-кодов
Общество,  Фото:pexels.com
Во многие заведения можно будет попасть лишь по QR-коду

11 октября на заседании республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, принято решение проработать возможность внедрения и реализации системы пропуска людей в учреждения по QR-кодам.

С предложением о введении системы QR-кодов выступил руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев. Как отмечает Сергей Ханхареев, заболеваемость новой коронавирусной инфекции в республике продолжает расти, за прошедшую неделю она выросла на 16%. Рост регистрируется в возрастных группах от 18 до 64 лет.

- Поручено рассмотреть возможность внедрения с 1 ноября системы QR-кодов, содержащих сведения о получении полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо сведения о перенесённом не более чем 6 месяцев назад заболевании, для пропуска людей в предприятия общественного питания, сауны, солярии, салоны красоты, СПА-салоны, массажные салоны, компьютерные клубы и музеи, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Соответствующее поручение дано министерству промышленности, торговли и инвестиций Бурятии совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике.

Решение о целесообразности введения системы QR-кодов будет принято на последующих заседаниях оперативного штаба.

Как сообщал «Байкал-Daily», бурятский общественник и владелец точек быстрого питания Алексей Гыргенов, высказался против введения этой системы пропуска в заведения. «Тут же закроюсь», - сказал бизнесмен. 
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