В Бурятии ещё 118 человек заболели коронавирусом

За сутки выявили 118 заражённых. Накануне этот показатель был 114, до этого +117, +116.



Из выявленных за прошедшие сутки больных – 102 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.



Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 903 койки: занято – 700, свободно – 203 койки. Занятость коечного фонда составляет 77,5%.

В стационарах получают лечение 700 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 64 пациентов, из них старше 65 лет – 36, на ИВЛ –33 пациента, из них старше 65 – 18.



Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1854 человека.



За весь период выздоровели от COVID-19 – 51 674 человек, в том числе 132 за последние сутки.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1902 человека, в том числе четверо скончались за прошедшие сутки, все старше 65 лет.



Всего в республику поступило 475 332 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 364 015 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 402 940 единц. Завершили вакцинацию 296 719 человек.



Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии оперштабом поручено проработать возможность внедрения и реализации системы пропуска людей в учреждения по

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии оперштабом поручено проработать возможность внедрения и реализации системы пропуска людей в учреждения по QR-кодам . Внедрять будут, возможно, с 1 ноября.

По данным управления Роспотребнадзора на утров Бурятии зарегистрированос лабораторным подтверждением. Из них 48% (28 927) приходится на жителей Улан-Удэ.