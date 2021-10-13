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В Бурятии ещё 118 человек заболели коронавирусом

В Бурятии ещё 118 человек заболели коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Амбулаторное лечение проходят почти две тысячи больных

По данным управления Роспотребнадзора на утро 13 октября в Бурятии зарегистрировано 60 379 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 48% (28 927) приходится на жителей Улан-Удэ.

За сутки выявили 118 заражённых. Накануне этот показатель был 114, до этого +117, +116.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 102 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 903 койки: занято – 700, свободно – 203 койки. Занятость коечного фонда составляет 77,5%.
В стационарах получают лечение 700 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. В отделениях реанимации находится 64 пациентов, из них старше 65 лет – 36, на ИВЛ –33 пациента, из них старше 65 – 18.

Амбулаторное лечение и наблюдение проходят 1854 человека.
 
За весь период выздоровели от COVID-19 – 51 674 человек, в том числе 132 за последние сутки.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 1902 человека, в том числе четверо скончались за прошедшие сутки, все старше 65 лет.

Всего в республику поступило 475 332 единиц первого компонента вакцины от коронавирусной инфекции. Первым компонентом привито 364 015 человек. Всего осуществлены поставки второго компонента вакцины в объёме 402 940 единц. Завершили вакцинацию 296 719 человек.
 
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии оперштабом поручено проработать возможность внедрения и реализации системы пропуска людей в учреждения по QR-кодам. Внедрять будут, возможно, с 1 ноября.
коронавирус профилактика

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