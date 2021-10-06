В аэропорту Улан-Удэ началась реконструкция





В улан-удэнском аэропорту «Байкал» с сегодняшнего дня начинается большая реконструкция существующего аэровокзального комплекса. О старте работ сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев в Facebook.- Мы планируем провести ремонт первого этажа зала вылета, второго этажа зала ожидания, перенести бизнес-зал на первый этаж и обустроить цех бортового питания, который расположен у нас в аэровокзале в цокольном этаже, - рассказал он.Также Гармаев добавил, что принято дополнительное решение по знаменитому мозаичному панно авторства Джейрана Уланова, которое расположено в зале ожидания на втором этаже.- Оно будет убрано, реконструировано и перенесено на другое место. Этим будут заниматься специалисты, профессионалы, и всё будет сделано по отдельному договору, - сообщил гендиректор аэропорта.Он принёс пассажирам извинения за возможные неудобства. «Мы всё делаем для того, чтобы наш аэровокзал стал более удобным, - заключил гендиректор.