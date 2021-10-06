В аэропорту Улан-Удэ началась реконструкция

Мозаичное панно в аэропорту «Байкал» перенесут на другое место
В улан-удэнском аэропорту «Байкал» с сегодняшнего дня начинается большая реконструкция существующего аэровокзального комплекса. О старте работ сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев в Facebook.
- Мы планируем провести ремонт первого этажа зала вылета, второго этажа зала ожидания, перенести бизнес-зал на первый этаж и обустроить цех бортового питания, который расположен у нас в аэровокзале в цокольном этаже, - рассказал он.
Также Гармаев добавил, что принято дополнительное решение по знаменитому мозаичному панно авторства Джейрана Уланова, которое расположено в зале ожидания на втором этаже.
- Оно будет убрано, реконструировано и перенесено на другое место. Этим будут заниматься специалисты, профессионалы, и всё будет сделано по отдельному договору, - сообщил гендиректор аэропорта.
Он принёс пассажирам извинения за возможные неудобства. «Мы всё делаем для того, чтобы наш аэровокзал стал более удобным, - заключил гендиректор.
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