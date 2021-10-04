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Стало известно, на какие маршруты улан-удэнцы чаще всего жалуются

Стало известно, на какие маршруты улан-удэнцы чаще всего жалуются
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Некоторые автобусы невозможно дождаться и за 50 минут

В рабочем аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии с 27 сентября по 1 октября работала горячая линия по вопросам, связанным с работой общественного транспорта.

Анализ поступивших обращений показал, что жители Бурятии недовольны транспортным обслуживанием, пришли к выводу специалисты аппарата бурятского омбудсмена.

Всего на горячую линию поступило 72 обращения. Наибольшее количество обращений по маршрутам в сотые кварталы - 31 обращение (маршруты 40, 70, 71, 92), по маршрутам со стороны Левого берега - 13 обращений (маршруты 4, 4а, 33, 46, 77), по маршрутам межмуниципального сообщения – 12 обращений (маршруты 129, 130, 137, 177, 341, 343).

Жительница села Поселье пожаловалась омбудсмену на проблему с переносом конечной остановки маршрутов 4 и 4А. Как сообщал «Байкал-Daily», остановку перенесли на большое расстояние после того, как местная жительница, жалующаяся от выхлопные газы, выиграла суд. Против неё сейчас ополчились многие односельчане.

- Жительница пожаловалось, что при принятия судом решения о переносе остановки дальше на 2,5 км не учитывалось мнение населения, пользующегося общественным транспортом, в том числе и её мнение, матери двух детей 4 и 6 лет, - рассказали в аппарате уполномоченного по правам человека.

На маршруте №130 автобус не выезжает с конечной остановки, пока не заполнится, при этом по пути в город набирает ещё больше людей. В результате многим приходиться ездить стоя без соблюдения социальной дистанции. Учитывая пробки на Левом берегу, время проезда с Иволгинского района до города занимает около двух часов.

Прибайкальский районный совет депутатов обратился с просьбой оказать содействие в решении вопроса жителей села Зырянск Прибайкальского района по работе общественного транспорта. Вопросы касаются повышенных цен за проезд, отсутствия внутрирайонного общественного транспорта, грубого отношение водителей к пассажирам.

Жительница сотых кварталов жаловалась, что простояла на остановке более 50 минут, в результате чего была вынуждена отменить дополнительное развивающее занятие с ребёнком.

- Согласно статье 16 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения относятся к вопросам местного значения и должны осуществляться органами местного самоуправления. Транспортное обслуживание населения по межмуниципальному сообщению организует министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. Все поступившие обращения направлены для рассмотрения и принятия мер (в случае необходимости) соответственно в администрацию города и минтранс, - сообщили в аппарате бурятского омбудсмена.


общественный транспорт уполномоченный по правам человека

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