Стало известно, на какие маршруты улан-удэнцы чаще всего жалуются

Сервис телемедицины в Бурятии начал работу около двух лет назад и интерес региона к его возможностям ежегодно нарастает - и у жителей, и у предприятий и организаций. Только в этом году, например, подписки на дистанционные консультации докторов подключили 442 бизнес-организации Бурятии