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Пригород Улан-Удэ ополчился на добившуюся переноса остановки женщину

Пригород Улан-Удэ ополчился на добившуюся переноса остановки женщину
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Упорная женщина, выигравшая суд, вызвала скандал в Поселье

Жители пригородного села Поселье в Иволгинском районе Бурятии шокированы тем, что вскоре перенесут конечную остановку маршрута №4, сократив путь автобусов. Остановку перенесут по желанию только одной местной жительницы, которая дошла до суда и выиграла. Упорная женщина судилась из-за нежелания соседствовать с маршрутчиками.

Жители Поселья активно обсуждают случившееся в местных чатах. Реакция крайне негативная. Люди, не стесняясь, называют выигравшую суд соседку «монстром» и «неадекватной». На неё сейчас ополчилось буквально всё Поселье.

«Общественный транспорт – это не благо, а жизненная необходимость. Тем более это не междоусобица двух соседей, речь идёт о всём посёлке, о сотнях детей»,
«Только о себе подумала»,
«С ума сошли? А как дети должны добираться?»,
«Ей, видимо, только автобусы мешают, а то что пилят, сверлят, машины газуют? Люди будут страдать из-за этой дамочки».

Доходит едва ли не до угроз. Местная жительница гневно написала в чате: «Зачем надо убирать конечку ради своей прихоти? Автобусы работают с 6 утра до 9 вечера, как они могли тебе помешать? Нарушили вам «дивный сон»! Какая эгоистка! После всего этого, думаете, люди, живущие на конечке, да и все жители с Поселья дадут вам спокойной жизни?» Попадаются в обсуждении и заявления, вроде «всё Поселье ей сейчас желает зла».

Своей болью одна из жительниц поделилась также в паблике «Аноним 03».

- Живём в Поселье, ДНТ «Эдем». Покупали участок за приличную сумму, специально рядом с конечной остановкой, чтобы без проблем можно было уехать на работу, в сад, в школу. И мы не одни такие! А одна женщина, которая думает только о себе, также проживающая рядом с конечной остановкой, подала в суд заявление чтобы остановку перенесли. Мешают маршрутки рядом с домом. И по единоличному её желанию, не спросив других жителей, принято решение перенести с 1 сентября на пять остановок назад, - рассказала он.

Пользователи Сети поддержали жителей Поселья, предлагая писать коллективное заявление в суд с требованием вернуть остановку на прежнее место.

Мешают выхлопные газы

«Байкал-Daily» ознакомился с тем судебным решением, приведшим к скандалу. Истец обратилась в суд с требованием признать незаконным приказ комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ по установлению маршрута регулярных перевозок № 4 «Поселье - мкр. Зелёный». В материалах суда указывается, что конечная остановка поблизости её дома «нарушает права на благоприятную среду обитания». Речь, в частности, идёт о выхлопных газах.

«Водители, которые осуществляют отстой автобусов в непосредственной близости от дома, прогревая двигатели, загрязняют воздух выхлопными газами, что негативно сказывается на здоровье проживающих в доме граждан», - говорится в иске.

Районный суд женщине отказал. Однако она проявила упорство и подала апелляцию в Верховный суд Бурятии. Там-то решение суда первой инстанции отменили, а административный иск женщины удовлетворили.

«Признать недействующим со дня вынесения настоящего апелляционного определения приказ комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ» от 12 августа 2016 года «Об утверждении реестра городских маршрутов» в части установления маршрута регулярных перевозок № 4», - говорится в судебном решении.

С решением смирились

Городские власти не стали оспаривать решение суда. Так что остановка всё же будет перенесена.

- Во исполнение решения Верховного суда республики прорабатывается вопрос переноса конечной остановки городского маршрута №4. Перенос будет осуществлён после определения отстойно-разворотной площадки. Одновременно с этим с минтрансом республики отрабатывается вопрос транспортного обслуживания жителей села Поселье, учитывая то, что обслуживание прилегающих к городу районов входит в ведение республиканских органов власти, - прокомментировали «Байкал-Daily» в комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.

При этом в комитете заявили, что «ухудшения транспортной доступности населения к регулярным маршрутам не предусматривается».

В Поселье ходит два маршрута - №4 и №4а. По сути это один маршрут, только один из них движется по сокращённому маршруту – из Поселья до площади Советов. Таким образом разгружается основной маршрут, несколько облегчая жизнь людям из отдалённого микрорайона. Но при этом в часы пик автобусы, как правило, заполнены до отказа.

Из-за переноса конечной остановки схема движения маршрута №4 будет сокращена. В минтрансе, в свою очередь, планируют пустить сюда пригородный маршрут №106.

- В связи с сокращением схемы движения маршрута № 4 до улицы Магистральная по решению суда в настоящее время проводится работа по изменению схемы движения межмуниципального маршрута № 106 «Улан-Удэ - ДНТ Пригородное +», в части добавления остановочных пунктов по ул. Советская села Поселье. После устранения недостатков дорожных условий будут внесены изменения в схему маршрута 106 и объявлен конкурс среди перевозчиков на 106 маршрут, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Жители Поселья, в свою очередь, не намерены сдаваться. Они собирают подписи против переноса остановки и ищут юриста. «Люди, выходите во все инстанции за право отстаивания конечки», - призывают местные жители. В воскресенье, 29 августа, на спорном месте состоится специальное собрание.
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