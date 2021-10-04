Исторический центр Улан-Удэ хотят застроить новостройками

Бизнес, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Центр планируют застроить в рамках проекта «Дальневосточный квартал»



В рамках проекта «Дальневосточный квартал» планируется застройка центральной части Улан-Удэ. Строительством займётся ПИК – один из крупнейших застройщиков в России.



3 октября глава Бурятии Алексей Цыденов обсудил реализацию проекта с первым заместителем министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомедом Гусейновым и вице-президентом ПАО «Группа компаний ПИК» по региональному девелопменту Алексеем Алмазовым.



- В июне 2021 года правительством Бурятии и ПАО «Группа компаний ПИК» была подписана укрупнённая дорожная карта реализации проекта ревитализации центральной части Улан-Удэ. Центральная историческая часть города в границах улиц Советская, Смолина, Банзарова, Свободы рассматривается как одна из площадок для реализации проекта «Дальневосточный квартал», - сообщили в пресс-службе правительства республики.



Площадь рассматриваемой территории - около 18 гектаров. Сейчас здесь расположено 10 объектов культурного наследия, несколько домов, признанных аварийными. В будущем планируется строительство более 150 тысяч кв метров жилья, детских садов, школы, общественных пространств и парковок. Предполагается размещение зданий театра «Байкал» и Национального музея.



- Механизмом для ревитализации исторической части Улан-Удэ является комплексное развитие территории жилой застройки, - заявили в правительстве Бурятии.

