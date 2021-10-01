Объявлен сбор заявок
Служба ветеринарии Иркутской области объявила о приёме заявок на второй конкурс грантов по созданию приютов для бездомных животных. Конкурс проводится среди социально-ориентированных некоммерческих организаций. Документы принимаются с 4 октября по 9 ноября.
Как сообщили в службе ветеринарии, в основном этапе конкурса, который проводился с 17 августа по 24 сентября, одобрена заявка Усольской городской общественной организации «Общество защиты животных «Надежда». С ней будет заключено соглашение о предоставлении гранта в размере 3,7 млн рублей. При рассмотрении остальных заявок выявлено несоответствие направленных документов требованиям, установленным Порядком предоставления грантов НКО.
В конкурсе на получение грантов могут участвовать социально ориентированные некоммерческие организации, отвечающие требованиям установленным постановлением правительства Иркутской области.
- При этом заявители должны иметь на праве собственности и (или) на праве аренды (субаренды) сроком не менее трёх лет земельный участок для размещения приюта. Также заявители должны предоставить план по созданию приюта со сметой расходов, сведения об опыте работы в сфере обращения с животными, имеющейся материально-технической базе и ресурсах, указать источники финансирования (средства гранта, собственные источники, включая кредитные и иные ресурсы), - сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Гранты предоставляются на приобретение модульных зданий, ветеринарного оборудования, оборудования для хранения и утилизации биологических отходов, транспорта и прицепов для перевозки животных, специализированного оборудования для отлова и содержания животных. Всего на оказание государственной поддержки некоммерческим организациям на создание приютов для животных в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 19 млн рублей.
В Иркутской области раздадут гранты на приюты для животных
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