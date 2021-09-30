СберЗдоровье в Бурятии: возможности, формат работы с пациентами, запрос на врачебные консультации

- Знаю, что такое телемедицина - сама пользовалась, мои друзья, знакомые тоже пользуются и, конечно, читала и много отзывов по этой теме. И когда недавно менеджер Сбербанка предложила подключить сервис СберЗдоровье для нашей организации, решение было принято быстро. К сожалению, в обычной нашей жизни не всегда удаётся вовремя попасть к квалифицированному специалисту, а иногда очень нужно, чтобы и быстро, и профессионально кто-то ответил на вставший вопрос о здоровье, подчас важно и перепроверить какое-то докторское заключение - так гораздо спокойнее, - делится своим практическим мнением о том, как работает СберЗдоровье, руководитель ООО «Универсал» Светлана Адвокатова.







В организации отмечают вполне конкретные преимущества, которые дал сотрудникам новый для них сервис: не нужно записываться к доктору и долго ждать приёма; не нужно тратить время на очереди в поликлинике; а если сравнивать с платными частными клиниками, то помощь теледоктора заметно экономичнее для любого бюджета, можно выбрать любой формат общения с врачом- видео звонок по скайпу, чат, или обычный звонок по телефону.

Многие компании, как показывает статистика, возможности СберЗдоровья применяют в качестве корпоративной социальной меры поддержки для своих сотрудников, и подписки на консультации докторов оформляются разные- есть индивидуальные подключения на конкретного человека, или семейные- в расчете на несколько человек. Скоростной темп жизни показал актуальность сервиса телемедицины при разных обстоятельствах, в которых может возникнуть необходимость консультации доктора - будь то отпуск, уход за детьми, оперативная ситуация, запрос на «второе экспертное мнение» доктора, пандемия. Востребованы консультации «СберЗдоровья» и у тех, кто, например, работает вахтовым методом или там, где проживание в отдаленных территориях не всегда гарантирует быструю очную медицинскую помощь. «Байкал-Daily» решил поближе познакомиться с ресурсом современной телемедицины и рассказать о том, как это работает.Сервис СберЗдоровье - это специальная медицинская платформа, которая позволяет получить онлайн-консультацию у дежурного терапевта или педиатра в любое время суток. На сегодня консультации проводятся по 40 направлениям от врачей из более чем четырёх тысяч частных клиник России. Число клиентов «СберЗдоровья» превышает 7,5 миллиона человек.Насколько быстро и оперативно помощь врача сервиса СберЗдоровье может прийти к жителю Бурятии? Как выясняется - в течение 5 минут! Именно такую скорость реакции на «сигнал SOS» предлагает подписка на пакет консультаций «Все врачи онлайн», по его условиям терапевт и педиатр на связи с пациентом могут быть в любое время, в формате 24/7, и отвечают действительно в течение пяти минут после запроса на консультацию. Что немаловажно, дистанционный приём ведут опытные врачи ведущих клиник страны и количество консультаций по программе «Все врачи онлайн» неограниченно.Что ещё привлекает пациентов в сервисе, вошедшем в жизнь Бурятии, так это возможность общения с врачом из любой географической точки, вне зависимости от того, где заболевший человек находится, был бы рядом телефон или интернет. К терапевту и педиатру консультации доступны без предварительной заявки или в любой желаемый день, приём узкопрофильных специалистов оформляется по предварительной записи.Отметим, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ожидает взрывного роста телемедицины (телемедицина — использование компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской информацией – прим. ред.). «Согласно приказу федерального министерства, об утверждении методик расчёта целевых показателей «Цифровой трансформации» количество медицинских консультаций онлайн должно достичь 50% к 2030 году. Документ был подписан замминистра цифрового развития Олегом Паком в январе», сообщало весной издание «Ведомости».Как отмечается в материале «Ведомостей» - в 2020 году в России телемедицинские консультации получило более 5 млн человек, а число зарегистрированных у провайдеров телемедицинских услуг пользователей уже превышает 10 млн, знает гендиректор компании «Платформа «Третье мнение» (разрабатывает алгоритмы искусственного интеллекта для медицины) Анна Мещерякова.В период пандемии рынок продемонстрировал рекордную динамику роста и есть все основания полагать, что к 2030 году половина консультаций будет оказываться пациентам в онлайн-режиме, считает она: «Показатель кажется достижимым, так как только пациентов с хроническими заболеваниями, которым не требуется постановка диагноза, в стране 31 млн человек. Значительная часть этих пациентов находится на диспансерном наблюдении, и большую часть коммуникаций с медиками и обмен информацией о показателях здоровья можно проводить дистанционно».Сервис «СберЗдоровье» для жителей регионов, Бурятии в том числе, пакеты услуг оказывает в трёх годовых тарифных планах:— безлимитные консультации 24/7 с терапевтом и педиатром, консультации врачей ещё 15 специальностей по предварительной записи.— безлимитные консультации 24/7 с терапевтом и педиатром, безлимитные онлайн-консультации с узкопрофильными врачами по предварительной записи и две очные консультации с врачами любой специализации (по направлению);— неограниченное количество онлайн-консультаций с ведущими психологами.Недавно медицинский онлайн-сервис СберЗдоровье проанализировал обращения пациентов Бурятии к врачам телемедицины за минувшее лето и определил наиболее частые из них. Как выяснилось, больше всего жители республики в летние месяцы обращались к специалистам по поводу аллергий — такие обращения составляют 10,6% от всех онлайн-консультаций, проведённых в регионе с июня по август 2021 года. На втором месте по популярности оказались острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) — 8,8% от всех летних обращений. На третьем месте - кожные высыпания. Они составили 7,2% от всех консультаций за этот период. Также в наиболее частые причины обращений пациентов к врачам телемедицины летом вошли кишечные инфекции, слабость, отравления, головная боль и боли в спине.- Среди жалоб, по которыми пациенты консультируются с врачами, действительно можно наблюдать некоторую сезонность. Так, летом на улице появляется много пыльцы от растений, на сухих дорогах становится больше пыли, просыпаются насекомые, которые могут оставлять укусы — всё это способствует аллергическим реакциям. В периоды активного солнца и жаркой погоды могут возникать слабость и недомогание, головные боли, тепловые удары и солнечные ожоги. Летом пациенты чаще обращаются с отравлениями и кишечными инфекциями — высокая температура воздуха благоприятна для размножения бактерий в том числе на немытых овощах и фруктах. Кроме того, летом, как и в любое другое время года также остаётся риск заболеть ОРВИ, - прокомментировал Дмитрий Василенко, терапевт, руководитель направления обучения врачей телемедицины медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье.