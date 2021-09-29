Запрещается беспокоить должника ночью
В УФССП по Бурятии напомнили, что коллекторы не могут беспокоить должника с 22 до 8 часов в рабочие дни и с 20 до 9 часов в выходные.
- Коллектору разрешено лишь информировать должника об имеющейся задолженности и условиях ее погашения. Для этого он может лично встречаться с должником, но не чаще одного раза в неделю. Звонить более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц. При этом запрещается беспокоить должника ночью, применять любое давление - физическое, психологическое, причинять вред здоровью и имуществу людей. Нельзя сообщать о долге родственникам, коллегам, публиковать эту информацию, - сообщили в ведомстве.
Взысканием долгов по закону не могут заниматься граждане с неснятой или непогашенной судимостью за преступления в сфере экономики и общественной безопасности.
Коллекторам запрещено контактировать с недееспособными гражданами, больными, находящимися на лечении, с инвалидами первой группы и с несовершеннолетними.
Ежедневно возрастает количество просроченной задолженности перед банками. При наличии кредиторской задолженности банки могут передать её в коллекторские агентства, которые специализируется на взыскании задолженности с физических и юридических лиц.
В Бурятии напомнили, как часто могут звонить коллекторы
Бизнес, Фото:
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