В Госдуму внесли проект о запрете работать таксистами судимым за тяжкие преступления

Законопроект внесло правительство



Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий людям с судимостью за тяжкие преступления управлять общественным транспортом и такси, сообщает РИА Новости.



Если документ примут, водителями автобусов, трамваев и троллейбусов не смогут стать граждане с непогашенной или неснятой (аннулированной) судимостью по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях:



- против общественной безопасности;

- против основ конституционного строя и безопасности государства;

- против мира и безопасности человечества;

- за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.



Помимо вышеперечисленного, у водителей такси не должно быть судимости по статьям об:



- убийстве;

- умышленном причинении тяжкого вреда здоровью;

- похищении человека;

- грабеже и разбое;

- преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности.



В ближайшее время проект изучат в профильном комитете Госдумы по транспорту и строительству.

