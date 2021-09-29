Законопроект внесло правительство
Правительство внесло в Госдуму законопроект, запрещающий людям с судимостью за тяжкие преступления управлять общественным транспортом и такси, сообщает РИА Новости.
Если документ примут, водителями автобусов, трамваев и троллейбусов не смогут стать граждане с непогашенной или неснятой (аннулированной) судимостью по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях:
- против общественной безопасности;
- против основ конституционного строя и безопасности государства;
- против мира и безопасности человечества;
- за аналогичные преступления, предусмотренные законодательством иностранных государств — членов ЕАЭС.
Помимо вышеперечисленного, у водителей такси не должно быть судимости по статьям об:
- убийстве;
- умышленном причинении тяжкого вреда здоровью;
- похищении человека;
- грабеже и разбое;
- преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
В ближайшее время проект изучат в профильном комитете Госдумы по транспорту и строительству.
В Госдуму внесли проект о запрете работать таксистами судимым за тяжкие преступления
Бизнес, Фото:
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