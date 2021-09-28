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Офисный комплекс «БайкалБанка» в Улан-Удэ продали за 60 млн

Офисный комплекс «БайкалБанка» в Улан-Удэ продали за 60 млн
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Лот состоял из нескольких объектов недвижимости

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» продала на торгах комплекс зданий с земельными участками в Улан-Удэ, которые принадлежали канувшему в прошлое «БайкалБанку». Лот продан за 60,1 млн рублей, сообщили в пресс-службе Агентства.

В комплекс входят пять нежилых помещений общей площадью 2560 кв. м, два складских здания суммарной площадью 1323 кв. м, а также три земельных участка общей площадью 5 тыс. кв. м. Объекты расположены на улице Красноармейская, д. 28.

Торги были проведены 16 сентября посредством публичного предложения в электронной форме.

Вырученные средства пополнят конкурсную массу «БайкалБанка» и будут направлены на удовлетворение требований кредиторов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 2016 года офисы «БайкалБанка» внезапно перестали работать. Сразу же появились первые слухи о грядущем банкротстве банка. В городе начался ажиотаж - улан-удэнцы массово отпрашивались с работы и выстраивались в огромные очереди у банкоматов, снимая все наличные. Электронные переводы не работали, что вызвало панику у предпринимателей – большинство бизнесменов имели счета как раз в «БайкалБанке». У головного офиса даже началась стихийная акция протеста.

Затем постепенно банк вернулся к работе, клиентам раздавали обещания, что всё будет в порядке и заманивали под вклады с высокими ставками. Однако в августе 2016-го Банк России всё же отозвал лицензию у «БайкалБанка». В октябре банк был признан банкротом.

После этого правоохранительные органы вскрыли вывод активов на крупные суммы. Было возбуждено уголовное дело по признакам преднамеренного банкротства банка.

В октябре 2019 года вступил в силу приговор в отношении бывшего председателя правления ПАО «БайкалБанк» и четырёх человек. Они действовали в составе организованной группы, совершив покушение на хищение в особо крупном размере денежных средств, золота и недвижимости на общую сумму свыше 895 миллионов рублей. Им было назначено наказание лишение свободы в колонии общего режима на срок от 4 лет 6 месяцев до 7 лет.



торги Байкалбанк

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