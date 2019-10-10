Бывший председатель правления «БайкалБанка» и его подельники не смогли обжаловать приговор
Вступил в законную силу приговор Железнодорожного районного суда Улан-Удэ от 5 июня 2019 года в отношении бывшего председателя правления ПАО «БайкалБанк» Виталия Авдеева и четырех человек, совершивших вместе с ним в составе организованной группы покушение на хищение в особо крупном размере денежных средств, золота и недвижимости на общую сумму свыше 895 миллионов рублей.
Участники группы осуждены по статье «Покушение на присвоение» (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ). В зависимости от роли в совершении преступления им назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима от 4 лет 6 месяцев до 7 лет и дополнительное наказание в виде штрафа от 200 до 500 тыс. рублей. Председатель правления также лишён права занимать определенные должности сроком на 3 года.
Не согласившись с решением суда, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке.
Определением Верховного суда Бурятии от 8 октября 2019 года приговор оставлен без изменения, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», летом 2018 года суд также вынес решение по делу бывшего председателя совета директоров «БайкалБанка» Александра Венедиктова. Он, а также несколько подельников, получили условные сроки. Из приговора следовало, что данная преступная группа растратила и присвоила имущество БайкалБанка, осуществив договоры купли-продажи недвижимости на общую сумму 750 миллионов рублей, также были подделаны ценные бумаги на сумму около 19 миллионов рублей
Банк России отозвал лицензию у БайкалБанка 18 августа 2016 года. После этого вскрыли вывод активов на крупные суммы, было возбуждено уголовное дело по признакам преднамеренного банкротства банка.
Вступил в силу приговор в отношении экс-руководства «БайкалБанка»
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