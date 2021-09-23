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В Бурятии предложили расторгнуть контракт со строителями школы

В Бурятии предложили расторгнуть контракт со строителями школы
Бизнес,  Фото:УКС правительства Бурятии
«Я каждую неделю выезжаю на объект и вижу, что там происходит, а точнее – ничего», - заявил зампред правительства

Заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников в очередной раз выехал на строительство школы в селе Клюевка Кабанского района, на строительстве которой возник ряд проблем. В итоге Луковников предложил сменить подрядную организацию, сообщили в пресс-службе управления капитального строительства (УКС) правительства Бурятии.

Евгений Луковников уже не в первый раз обратил внимание на ненадлежащее выполнение работ подрядной организации. Он отметил, что наступают отрицательные температуры, а тёплый контур здания открыт, не закрыта кровля, не проведены планировочные работы. Готовность здания на сегодня составляет всего около 50%. Один из главных вопросов – благоустройство пришкольной территории.

- Я каждую неделю выезжаю на объект и вижу, что там происходит, а точнее – ничего. У вас уже должно быть готовое техническое решение, что делать с площадкой. Площадка сегодня обводнена. Этим ещё с июля необходимо было заняться, когда шли дожди. Я ведь говорил: определяйтесь, как устроить водоотвод или, может, поставить насосную станцию и откачивать воду. Никто никаких решений не принял. В прошлый раз я пригласил банки для решения финансовых проблем, а подрядная организация не пришла на встречу. Предлагаю поменять подрядчика и достроить с другим. Это одно из предложений, – обратился Евгений Луковников к руководству УКС.


Начальник управления капитального строительства Анатолий Урбанов высказал предложение выставлять на торги различные виды работ.

- Например, связь и сигнализация – это 1 млн рублей, пожарная сигнализация – 549 тыс рублей, электроосвещение – 2 млн рублей, все электрооборудование – 7 млн рублей, оставшееся благоустройство – ограждения, подпорные стенки, контейнерная площадка, цоколь – на 12 млн рублей. Эти работы даже не начаты, - сказал Анатолий Урбанов.

На встрече Евгений Луковников поручил подрядчику в кратчайшие сроки найти финансирование, тогда и будет принято окончательное решение. Управлению капитального строительства поручено сделать выборку всех невыполненных работ.

Школу на 100 мест в Клюевке строят по нацпроекту «Образование». Строительство должны были закончить ещё в 2020 году, но из-за недобросовестного выполнения работ с подрядчиком расторгли контракт и внесли его в реестр недобросовестных подрядных организаций. После проведения новых торгов к строительству приступила компания «Особняк Строй». Срок завершения был продлён до конца августа 2021 года, однако и второй подрядчик не справился в срок.




школа строительство

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