В Бурятии владелец магазина с нарушением закона взял на работу иностранца

Нарушение трудового и миграционного законодательства обнаружила прокуратура



Прокуратура Тункинского района Бурятии выявила нарушения трудового законодательства в деятельности владельца магазина, торгующего текстильными изделиями. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ гражданин Таджикистана привлечён к работе продавцом без оформления трудового договора.



Кроме того, в нарушение миграционного законодательства работодатель в установленный срок не направил в управление по вопросам миграции МВД по Бурятии уведомление о приёме на работу иностранного гражданина.



После представления прокурора района нарушения были устранены, два человека привлечены к дисциплинарной ответственности.



Прокурор района в отношении работодателя возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора». Государственная инспекция труда назначила бизнесмену штраф.

