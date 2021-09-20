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В Бурятии владелец магазина с нарушением закона взял на работу иностранца

В Бурятии владелец магазина с нарушением закона взял на работу иностранца
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Нарушение трудового и миграционного законодательства обнаружила прокуратура

Прокуратура Тункинского района Бурятии выявила нарушения трудового законодательства в деятельности владельца магазина, торгующего текстильными изделиями. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Установлено, что в нарушение Трудового кодекса РФ гражданин Таджикистана привлечён к работе продавцом без оформления трудового договора.

Кроме того, в нарушение миграционного законодательства работодатель в установленный срок не направил в управление по вопросам миграции МВД по Бурятии уведомление о приёме на работу иностранного гражданина.

После представления прокурора района нарушения были устранены, два человека привлечены к дисциплинарной ответственности.

Прокурор района в отношении работодателя возбудил дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления трудового договора». Государственная инспекция труда назначила бизнесмену штраф.
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