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АТБ представил новый вклад в рублях «Пара мандаринов»

АТБ представил новый вклад в рублях «Пара мандаринов»
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Азиатско-Тихоокеанский банк представил новый краткосрочный вклад в рублях «Пара мандаринов» со ставкой до 7,4% годовых

Открыть вклад можно на 120 дней или 182 дня. Процентная ставка варьируется от 6,8 до 7,4 процентов годовых в зависимости от срока вклада. Минимальная сумма – 5000 рублей, максимальная сумма – не ограничена.

Чем больше срок вклада, тем выше доходность:
120 дней – 6,8% годовых;
182 дня – 7,4% годовых.

Предложение доступно в интернет-банке и мобильном банке, также открыть вклад можно во всех отделениях АТБ.

- «Пара мандаринов» – это один из самых выгодных краткосрочных вкладов на российском рынке. Мы совместили оптимальные условия: минимальную сумму всего от 5000 рублей, небольшой срок и повышенную процентную ставку. Это наше сезонное предложение для действующих и потенциальных клиентов, которые планируют накопить денежные средства к новогодним праздникам. Название «Пара мандаринов» – символично: на китайском оно означает «деньги». В Поднебесной существует традиция дарить пару мандаринов на Новый год с пожеланиями финансового благополучия и процветания, – прокомментировала директор департамента развития вкладных и комиссионных продуктов Василина Винниченко.

Подробнее о вкладе «Пара мандаринов» по ссылке: https://www.atb.su/vklady-i-scheta/para-mandarinov/

В АТБ действует сразу несколько вкладов, доходность которых можно самостоятельно рассчитать на сайте банка, воспользовавшись онлайн-калькулятором. Вводится сумма, валюта, срок, иные условия, и калькулятор рассчитает максимальный доход из подходящих вариантов. Напомним, что в августе банк повысил процентные ставки по всей линейке рублёвых вкладов для физических лиц.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все депозиты застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вопросы можно задать по телефону: 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).

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АТБ банки

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