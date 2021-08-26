Касается это только тех юридических лиц, у которых есть техприсоединение к центральному теплоснабжению
Бурятия стала первым регионом России, который законодательно ограничил применение твёрдых видов топлива для автономных котельных, уже имеющих техприсоединение к центральному теплоснабжению. Касается это только юридических лиц.
- Изменения в закон республики «Об охране атмосферного воздуха» внесены в декабре 2020 года и вступают в силу с 15 сентября этого года. В предстоящий отопительный сезон (с 15 сентября по 15 мая) котельные юридических лиц и ИП, у которых есть такая техническая возможность, обязаны подключиться к центральному теплоснабжению или использовать экологические способы отопления. Теперь они не могут использовать для обогрева твёрдое топливо (каменный, бурый уголь, дрова), - разъяснили в минприроды Бурятии.
Это одна из мер по решению проблем атмосферного воздуха в Бурятии. Улан-Удэ постоянно попадает в рейтинг самых грязных российских городов. В столице республики более 67 тысяч частных домов, а также шесть тысяч автономных котельных юридических лиц отапливаются углём и дровами. Концентрация бензапирена в атмосфере прошлой зимой превышала допустимое значение в 30 раз. Горожане начинают жаловаться на грязный воздух уже в середине осени.
Как сообщал «Байкал-Daily», закон был принят в двух чтениях в 2020 году. Бизнесу, который подключен к центральному отоплению, запретили топиться собственными котельными с 15 мая по 15 сентября. Топить нельзя каменным, бурым углём и дровами.
Отмечалось, что для бизнесменов разработают меры поддержки, которые им нужны для того, чтобы закрыть свою котельную и оплачивать только центральное теплоснабжение.
Бурятия первой в стране запретила отопление фирм углём
Бизнес, Фото:
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