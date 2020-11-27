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В Бурятии бизнесменам запретили пользоваться своими котельными

В Бурятии бизнесменам запретили пользоваться своими котельными
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Речь идёт только о тех, кто подключен к центральному отоплению

В Бурятии принята мера по борьбе с грязным воздухом. Бизнесу, который подключен к центральному отоплению, запретили топиться собственными котельными с 15 мая по 15 сентября. Топить нельзя каменным, бурым углём и дровами. Решение было принято на сессии Народного Хурала.

- Этот законопроект касается только тех юридических лиц и ИП, у которых на сегодня есть технологическое присоединение к центральному теплоснабжению, - подчеркнула исполняющая обязанности министра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева.

Она добавила, что такие предприятия, имеющие двойной источник теплоснабжения - показывая, что у них есть центральное теплоснабжение, не встают на учёт как источник загрязнения окружающей среды. И их выбросы, грубо говоря, идут мимо кассы - проходят мимо статистики.

- Предварительная оценка выбросов от одной котельной – мы посчитали в среднем на 300 квадратных метров при использовании тугнуйского угля, составляет примерно 1,5 тонны золы в год, сажи примерно 400 кг, диоксида серы 200 кг, оксида углерода 1 тонна. Я считаю, что это достаточно большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха Улан-Удэ. И этот вклад не учитывается в официальной статистике, - подчеркнула Наталья Тумуреева.

В прежней версии законопроекта планировалось и вовсе запретить собственные котельные даже тем предприятиям, у которых есть возможность подключения к теплосетям. Сейчас этот пункт убрали, наложив запрет только на уже подключенный к сетям бизнес.

- Данная редакция законопроекта касается только тех организаций, которые имеют подключение, то есть «о возможности технологического подключения» из данной редакции исключено. Здесь мы действуем в интересах всего населения, потому что у каждого человека, не предпринимателя, есть право на благоприятную окружающую среду. Действие этого закона вступает с 15 сентября 21 года. За это время будет создана межведомственная комиссия, в том числе из депутатов Народного Хурала, где мы отработаем с каждым выявленным предпринимателем, и для них разработаем в том числе меры поддержки, которые им нужны для того, чтобы закрыть свою котельную, оплачивать только центральное теплоснабжение, - сообщила Тумуреева.

Что касается штрафных санкций, то этот пункт будет доработан позже. В итоге законопроект приняли в двух чтениях.


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