 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 августа

17 августа

Популярное

В Улан-Удэ планируют построить парк культуры и спорта

В Улан-Удэ планируют построить парк культуры и спорта
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Компании, намеревающейся строить объект, предоставили землю без торгов

В Улан-Удэ планируют построить парк культуры и спорта в 110 микрорайоне. Соответствующее распоряжение глава Бурятии Алексей Цыденов подписал 16 августа.

ООО «ТАГ», которая займётся строительством парка культуры и спорта, получит земельный участок в аренду без проведения торгов.

«Согласовать предоставление обществу с ограниченной ответственностью «ТАГ» в порядке, установленном действующим законодательством, в аренду без проведения торгов земельного участка (государственная собственность) в целях реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство парка культуры и спорта «Юго-Западный». Местоположение: Улан-Удэ, мкр. 110, - говорится в распоряжении.

Документ уже вступил в силу.

Судя по всему, речь здесь идёт о компании «ТАГ», зарегистрированной в 2019 году в Бурятии. Основной вид деятельности по ОКВЭД - строительство прочих инженерных сооружений, не включённых в другие группировки.





парки отдыха

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии создают портал сопровождения и поддержки инвестпроектов
В Бурятии создают портал сопровождения и поддержки инвестпроектов
Бизнес, 17.08.2021
По мере развития он станет системой продвижения муниципальных инвестиций
В Бурятии открываются фудкорты в торговых центрах
В Бурятии открываются фудкорты в торговых центрах
Бизнес, 17.08.2021
Решение о фудкортах принял республиканский оперштаб
В Бурятии компанию заставили отречься от «Федерации»
В Бурятии компанию заставили отречься от «Федерации»
Бизнес, 17.08.2021
Фирму обязали сменить незаконное название
Большой спрос на электросамокаты зафиксирован в Бурятии
Большой спрос на электросамокаты зафиксирован в Бурятии
Бизнес, 17.08.2021
Летом жители страны активно покупали спортивные товары  
В магазинах Бурятии продают псевдооронгойские арбузы
В магазинах Бурятии продают псевдооронгойские арбузы
Бизнес, 16.08.2021
Производитель оронгойских арбузов лично обратился к покупателям
Минвостокразвития поможет туротрасли Бурятии
Минвостокразвития поможет туротрасли Бурятии
Бизнес, 13.08.2021
Ведомство планирует сделать курорты республики более доступными
Бурятский бизнесмен: «Фудкорты остались «козлом отпущения»
Бурятский бизнесмен: «Фудкорты остались «козлом отпущения»
Бизнес, 13.08.2021
Владельцы точек фудкорта в ТРЦ говорят о «третьем месяце мучений»  
В Бурятии хранили заражённые пиломатериалы
В Бурятии хранили заражённые пиломатериалы
Бизнес, 13.08.2021
Возбуждено административное дело
В Забайкалье изымают контрафактные Adidas, Columbia и Lego
В Забайкалье изымают контрафактные Adidas, Columbia и Lego
Бизнес, 13.08.2021
Сумма предотвращённого экономического ущерба правообладателям превысила 2,6 млн рублей
В Улан-Удэ объяснили ситуацию с ростом цен на билеты до Москвы
В Улан-Удэ объяснили ситуацию с ростом цен на билеты до Москвы
Бизнес, 13.08.2021
В летний сезон авиакомпании стараются заработать
Голос в 4G по всей России: МегаФон запустил федеральную сеть VoLTE
Голос в 4G по всей России: МегаФон запустил федеральную сеть VoLTE
Бизнес, 12.08.2021
Воспользоваться голосовой связью нового поколения можно на большинстве современных смартфонов
В Бурятии оштрафовали владелицу земельного участка
В Бурятии оштрафовали владелицу земельного участка
Бизнес, 12.08.2021
Женщина не предоставила в Россельхознадзор документы на участок
В Бурятии банки навязывают страховку под видом выгодного вклада
В Бурятии банки навязывают страховку под видом выгодного вклада
Бизнес, 12.08.2021
Недобросовестные банковские сотрудники используют «подменные продукты»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^