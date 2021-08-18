Компании, намеревающейся строить объект, предоставили землю без торгов
В Улан-Удэ планируют построить парк культуры и спорта в 110 микрорайоне. Соответствующее распоряжение глава Бурятии Алексей Цыденов подписал 16 августа.
ООО «ТАГ», которая займётся строительством парка культуры и спорта, получит земельный участок в аренду без проведения торгов.
«Согласовать предоставление обществу с ограниченной ответственностью «ТАГ» в порядке, установленном действующим законодательством, в аренду без проведения торгов земельного участка (государственная собственность) в целях реализации масштабного инвестиционного проекта «Строительство парка культуры и спорта «Юго-Западный». Местоположение: Улан-Удэ, мкр. 110, - говорится в распоряжении.
Документ уже вступил в силу.
Судя по всему, речь здесь идёт о компании «ТАГ», зарегистрированной в 2019 году в Бурятии. Основной вид деятельности по ОКВЭД - строительство прочих инженерных сооружений, не включённых в другие группировки.
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