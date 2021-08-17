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В Бурятии компанию заставили отречься от «Федерации»

В Бурятии компанию заставили отречься от «Федерации»
Бизнес,  Фото:pexels.com
Фирму обязали сменить незаконное название

В Бурятии судебные приставы обязали общество с ограниченной ответственностью изменить фирменное наименование без использования в нём полного или сокращённого производного от слов «Российская Федерация» и «Федерация».

- В Арбитражный суд вынуждены были обратиться представители налоговых органов, поскольку наименование организации включало в себе словесный элемент «Федерация». Однако компания не имела документов, подтверждающих право на использование официального наименования «Российская Федерация», а также слов, производных от этого наименования, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

В связи с тем, что компания не привела своё наименование по требования налоговых органов в соответствие с действующим законодательством, исполнительный документ был предъявлен на исполнение в службу судебных приставов.

Пристав вручил представителю фирмы постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неисполнения требований в срок будет взыскан исполнительский сбор. Также судебный пристав-исполнитель напомнил, что за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

В результате директор компании наконец-то сменил название, отказавшись от слова «Федерация» в нём.


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