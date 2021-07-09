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В Бурятии в бассейны и гостиницы не пустят без ковидных справок

В Бурятии в бассейны и гостиницы не пустят без ковидных справок
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Новая ограничительная мера вступит в силу после окончания локдауна

Как сообщал «Байкал-Dailу», с 12 июля в Бурятии прекращается двухнедельный локдаун. Будет снят режим всеобщей самоизоляции, за исключением Кабанского района. При этом остаётся ряд ограничительных мер.

В решении оперштаба обращает на себя внимание пункт про недопуск в некоторые места непривитых граждан. В бассейны, фитнес-клубы, гостиницы не будут пускать без справки о вакцинации от ковида, или без результатов свежего теста, либо же справки о перенесённом в течение полугода коронавируса.

- Работу плавательных бассейнов, фитнес-залов, оказание услуг в открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-спортивных комплексах, открытых термальных бассейнов, а также заселение в отели, гостиницы и иные подобные организации, в том числе в рамках чартерной программы, требуется осуществлять при условии предоставления сертификата профилактической прививки против коронавирусной инфекции, либо результата лабораторного обследования, полученного не ранее чем за 72 часа, либо справки о перенесённом не более чем шести месяцев назад заболевании, - сообщили в правительстве Бурятии.

Отметим, в Москве по такой схеме с 28 июня работает весь общепит.


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