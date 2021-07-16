В Бурятии фермер незаконно получил 1,5 млн

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы



В Бурятии руководитель сельскохозяйственного кооператива обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.



По версии следствия, предприниматель из Тарбагатайского района представил в региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия документы, содержащие ложные сведения о приобретении его предприятием оборудования для производства молока. На основании этих документов министерство на счёт кооператива перечислило субсидию.



Бюджету республики причинён ущерб в размере около 1,5 млн рублей. Для его возмещения суд по ходатайству следствия наложил арест на принадлежащее обвиняемому имущество общей стоимостью 2,7 млн. рублей.



Мужчине грозит до десяти лет колонии.



Уголовное дело направлено в Советский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

