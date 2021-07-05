В Бурятии утвердили тариф на авиабилеты до Кырена
Республиканская служба по тарифам утвердила тариф на перевозки пассажиров по маршруту Улан-Удэ – Кырен и обратно. До Тункинского района из столицы Бурятии можно добраться за три тысячи рублей.
При этом обоснованный экономический тариф составляет 11,2 тысяч рублей. Оставшуюся сумму просубсидируют из бюджета.
В приказе сказано, что перевозки будут осуществляться самолётами Л-140 авиакомпании «СиЛА».
Ранее минтранс Бурятии сообщал, что первый рейс по маршруту Улан-Удэ - Кырен запланирован на 15 июля.
Речь о развитии авиамаршрутов внутри республики зашла ещё в 2019 году. Тогда на совещании в минтрансе говорили о рейсах по маршрутам: Улан-Удэ – Курумкан, Улан-Удэ – Кырен, Улан-Удэ – Орлик, Улан-Удэ – Багдарин и Улан-Удэ - Закаменск.
Из Улан-Удэ до Тунки можно будет долететь на самолёте
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